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07.08.2026 20:00

Η νέα Mercedes GLB επαναπροσδιορίζει την οικογενειακή κινητικότητα με έμφαση στην πολυτέλεια και στην πρακτικότητα (photos/video)

07.08.2026 20:00
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Η νέα Mercedes GLB αναδεικνύει με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο τον οικογενειακό χαρακτήρα της γερμανικής εταιρείας στην κατηγορία των premium SUV. Με σύγχρονη σχεδίαση, ακόμη πιο ευρύχωρο και λειτουργικό εσωτερικό, καθώς και αυξημένη πρακτικότητα, η νέα GLB είναι σχεδιασμένη για να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε οικογένειας.

Η ευελιξία στη διαμόρφωση των χώρων, οι άφθονοι αποθηκευτικοί χώροι και η υψηλή ποιότητα κατασκευής δημιουργούν ένα περιβάλλον που εξυπηρετεί εξίσου άνετα τις καθημερινές μετακινήσεις, τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου και τα μεγάλα ταξίδια. Η υβριδική έκδοση της νέας GLB προσφέρει μία σύγχρονη πρόταση εξηλεκτρισμένης μετακίνησης, συνδυάζοντας αποδοτικότητα, αυτονομία, δυναμική οδήγηση και αυξημένη ευκολία στην καθημερινή χρήση. Με τη νέα σχεδίαση, τους ευέλικτους χώρους, τις προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες και τις τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οδηγών που αναζητούν ένα SUV με χαρακτήρα, πρακτικότητα και σύγχρονη τεχνολογία.

Στο εσωτερικό, η νέα GLB ενσωματώνει την τελευταία γενιά του ψηφιακού περιβάλλοντος της Mercedes, με το σύστημα πολυμέσων MBUX και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουν μία πιο προσωπική και διαισθητική εμπειρία χρήσης. Παράλληλα, η υψηλή ποιότητα υλικών, η άνεση των επιβατών και η ευελιξία των χώρων δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδανικό τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές. Στο πλαίσιο της υποστήριξης του λανσαρίσματος της νέας GLB Hybrid, προσφέρεται για περιορισμένο αριθμό οχημάτων με όφελος ύψους 2.000 ευρώ.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:10
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