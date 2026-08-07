Καύσωνας και ελαστικά: Οι 5 έλεγχοι που πρέπει να κάνετε πριν από το ταξίδι

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Η καυτή άσφαλτος, το αυξημένο φορτίο και η λάθος πίεση καταπονούν τα ελαστικά. Οι βασικοί έλεγχοι πριν από το ταξίδι.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μεγάλες αποστάσεις και το αυξημένο βάρος που συνήθως μεταφέρει ένα αυτοκίνητο στις καλοκαιρινές διακοπές δημιουργούν ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για τα ελαστικά.

Τον Αύγουστο, όταν η κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους αυξάνεται και πολλά αυτοκίνητα ταξιδεύουν πλήρως φορτωμένα, ένας σύντομος έλεγχος πριν από την αναχώρηση ή την επιστροφή μπορεί να αποτρέψει φθορές, βλάβες και επικίνδυνες καταστάσεις.

Τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο. Η κατάστασή τους επηρεάζει άμεσα το φρενάρισμα, την πρόσφυση, τη σταθερότητα, αλλά και την κατανάλωση καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η άσφαλτος μπορεί να ξεπεράσει τους 60°C

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, η θερμοκρασία του οδοστρώματος μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη από εκείνη του αέρα και να ξεπεράσει ακόμη και τους 60°C.

Σε αυτές τις συνθήκες, τα ελαστικά αναπτύσσουν αυξημένη θερμοκρασία, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο:

κινείται για πολλές ώρες στον αυτοκινητόδρομο

ταξιδεύει με υψηλή ταχύτητα

μεταφέρει πολλούς επιβάτες και αποσκευές

έχει χαμηλότερη πίεση από την προβλεπόμενη

πραγματοποιεί συχνές και έντονες επιταχύνσεις ή επιβραδύνσεις.

Η αυξημένη θερμική καταπόνηση μπορεί να επιταχύνει τη φθορά και να επιβαρύνει ένα ελαστικό που ήδη παρουσιάζει ζημιά ή έχει χρησιμοποιηθεί με λανθασμένη πίεση.

Ελέγξτε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι κρύα

Η πίεση είναι ο πρώτος και σημαντικότερος έλεγχος πριν από ένα μεγάλο ταξίδι.

Η μέτρηση πρέπει να γίνεται όταν τα ελαστικά είναι κρύα, ιδανικά πριν ξεκινήσει το αυτοκίνητο ή αφού έχει διανύσει πολύ μικρή απόσταση. Κατά την οδήγηση, η θερμοκρασία αυξάνεται και μαζί της ανεβαίνει φυσιολογικά και η ένδειξη της πίεσης.

Δεν πρέπει επομένως να αφαιρούμε αέρα από ένα ζεστό ελαστικό επειδή η μέτρηση εμφανίζεται υψηλότερη.

Οι σωστές τιμές αναγράφονται συνήθως:

στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του οδηγού

στην τάπα του ρεζερβουάρ

στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου.

Πολλά μοντέλα προβλέπουν διαφορετική πίεση όταν το όχημα είναι πλήρως φορτωμένο. Πριν από ένα οικογενειακό ταξίδι με γεμάτο πορτμπαγκάζ, πρέπει να ακολουθείται η αντίστοιχη ένδειξη του κατασκευαστή.

Γιατί είναι επικίνδυνη η χαμηλή πίεση

Όταν ένα ελαστικό έχει λιγότερο αέρα από όσο προβλέπεται, παραμορφώνεται περισσότερο σε κάθε περιστροφή. Αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία λειτουργίας και επιταχύνει τη φθορά του.

Παράλληλα, η υποπίεση μπορεί να προκαλέσει:

μεγαλύτερη αντίσταση κύλισης

αυξημένη κατανάλωση καυσίμου

περιορισμό της αυτονομίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου

χειρότερη απόκριση στις αλλαγές κατεύθυνσης

αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος

ανομοιόμορφη φθορά του πέλματος.

Η υπερβολικά υψηλή πίεση δεν αποτελεί λύση, καθώς μειώνει την επιφάνεια επαφής και μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση και την άνεση. Η ασφαλέστερη επιλογή παραμένει η τήρηση των εργοστασιακών προδιαγραφών.

Οι 5 έλεγχοι πριν από την αναχώρηση

1. Επιβεβαιώστε τη σωστή πίεση

Ελέγξτε και τα τέσσερα ελαστικά, καθώς και τη ρεζέρβα εφόσον υπάρχει. Προσαρμόστε την πίεση στο φορτίο που θα μεταφέρει το αυτοκίνητο.

2. Εξετάστε το πέλμα

Ελέγξτε το βάθος και την ομοιομορφία του πέλματος. Ένα φθαρμένο ελαστικό δυσκολεύεται περισσότερο να απομακρύνει το νερό σε μια καλοκαιρινή μπόρα και αυξάνει τον κίνδυνο υδρολίσθησης.

Ανομοιόμορφη φθορά μπορεί να υποδεικνύει λανθασμένη πίεση, πρόβλημα ευθυγράμμισης ή φθορά στην ανάρτηση.

3. Αναζητήστε ζημιές στα πλαϊνά

Κοψίματα, ρωγμές και εξογκώματα δεν πρέπει να αγνοούνται. Μπορεί να έχουν προκληθεί από λακκούβες, πεζοδρόμια ή δυνατό χτύπημα και να έχουν επηρεάσει την εσωτερική δομή του ελαστικού.

Ένα εξόγκωμα στο πλαϊνό απαιτεί άμεση αξιολόγηση από επαγγελματία και συνήθως αντικατάσταση.

4. Μην υπερφορτώνετε το αυτοκίνητο

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος αναγράφεται στα στοιχεία του οχήματος. Το υπερβολικό φορτίο επιβαρύνει τα ελαστικά, τα φρένα και την ανάρτηση, ενώ επηρεάζει τη σταθερότητα και την απόσταση ακινητοποίησης.

Οι βαριές αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται χαμηλά και όσο γίνεται πιο κοντά στην πλάτη των πίσω καθισμάτων.

5. Οδηγήστε ομαλά

Οι απότομες επιταχύνσεις, τα έντονα φρεναρίσματα και η διατήρηση πολύ υψηλής ταχύτητας αυξάνουν τη θερμοκρασία των ελαστικών.

Η ομαλή οδήγηση μειώνει τη μηχανική και θερμική καταπόνηση, περιορίζει την κατανάλωση και αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τι αλλάζει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τα ηλεκτρικά μοντέλα έχουν συνήθως μεγαλύτερο βάρος λόγω της μπαταρίας και αποδίδουν άμεσα υψηλή ροπή. Οι δύο αυτοί παράγοντες μπορούν να επιβαρύνουν περισσότερο τα ελαστικά, ειδικά όταν ο οδηγός επιταχύνει συχνά και απότομα.

Η σωστή πίεση είναι επίσης καθοριστική για την αυτονομία, καθώς ένα ελαστικό με υψηλή αντίσταση κύλισης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.

Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τις εγκεκριμένες διαστάσεις, τον δείκτη φορτίου και τον δείκτη ταχύτητας που προβλέπει ο κατασκευαστής και όχι μόνο με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Πότε απαιτείται επίσκεψη σε επαγγελματία

Ο έλεγχος σε βουλκανιζατέρ ή συνεργείο είναι απαραίτητος όταν εντοπιστεί:

εξόγκωμα ή βαθύ κόψιμο

συνεχής απώλεια πίεσης

έντονη ανομοιόμορφη φθορά

κραδασμός στο τιμόνι

τάση του αυτοκινήτου να κινείται προς τη μία πλευρά

ζημιά στη ζάντα

ελαστικό μεγάλης ηλικίας με εμφανείς ρωγμές.

Η εξωτερική εικόνα δεν αρκεί πάντοτε για να διαπιστωθεί μια εσωτερική ζημιά. Μετά από δυνατό χτύπημα σε λακκούβα ή πεζοδρόμιο, ο προληπτικός έλεγχος είναι προτιμότερος από την αναμονή μέχρι να εμφανιστεί σοβαρότερο πρόβλημα.

Τι κρατάμε

Η θερμοκρασία της ασφάλτου μπορεί να ξεπεράσει τους 60°C.

Η πίεση πρέπει να ελέγχεται με κρύα ελαστικά.

Σε πλήρως φορτωμένο όχημα μπορεί να απαιτούνται διαφορετικές τιμές πίεσης.

Κοψίματα, εξογκώματα και ανομοιόμορφη φθορά χρειάζονται άμεσο έλεγχο.

Η υπερφόρτωση και η επιθετική οδήγηση αυξάνουν την καταπόνηση.

Η λανθασμένη πίεση επηρεάζει την πρόσφυση, το φρενάρισμα και την κατανάλωση.

Ένας σύντομος έλεγχος πριν από το ταξίδι μπορεί να αποτρέψει σημαντικά προβλήματα.

Πηγή: autotypos.gr

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