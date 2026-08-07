Καύσωνας και ελαστικά: Οι 5 έλεγχοι που πρέπει να κάνετε πριν από το ταξίδι

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Η καυτή άσφαλτος, το αυξημένο φορτίο και η λάθος πίεση καταπονούν τα ελαστικά. Οι βασικοί έλεγχοι πριν από το ταξίδι.
Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μεγάλες αποστάσεις και το αυξημένο βάρος που συνήθως μεταφέρει ένα αυτοκίνητο στις καλοκαιρινές διακοπές δημιουργούν ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για τα ελαστικά.
Τον Αύγουστο, όταν η κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους αυξάνεται και πολλά αυτοκίνητα ταξιδεύουν πλήρως φορτωμένα, ένας σύντομος έλεγχος πριν από την αναχώρηση ή την επιστροφή μπορεί να αποτρέψει φθορές, βλάβες και επικίνδυνες καταστάσεις.
Τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο. Η κατάστασή τους επηρεάζει άμεσα το φρενάρισμα, την πρόσφυση, τη σταθερότητα, αλλά και την κατανάλωση καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, η θερμοκρασία του οδοστρώματος μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη από εκείνη του αέρα και να ξεπεράσει ακόμη και τους 60°C.
Σε αυτές τις συνθήκες, τα ελαστικά αναπτύσσουν αυξημένη θερμοκρασία, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο:
Η αυξημένη θερμική καταπόνηση μπορεί να επιταχύνει τη φθορά και να επιβαρύνει ένα ελαστικό που ήδη παρουσιάζει ζημιά ή έχει χρησιμοποιηθεί με λανθασμένη πίεση.
Η πίεση είναι ο πρώτος και σημαντικότερος έλεγχος πριν από ένα μεγάλο ταξίδι.
Η μέτρηση πρέπει να γίνεται όταν τα ελαστικά είναι κρύα, ιδανικά πριν ξεκινήσει το αυτοκίνητο ή αφού έχει διανύσει πολύ μικρή απόσταση. Κατά την οδήγηση, η θερμοκρασία αυξάνεται και μαζί της ανεβαίνει φυσιολογικά και η ένδειξη της πίεσης.
Δεν πρέπει επομένως να αφαιρούμε αέρα από ένα ζεστό ελαστικό επειδή η μέτρηση εμφανίζεται υψηλότερη.
Οι σωστές τιμές αναγράφονται συνήθως:
Πολλά μοντέλα προβλέπουν διαφορετική πίεση όταν το όχημα είναι πλήρως φορτωμένο. Πριν από ένα οικογενειακό ταξίδι με γεμάτο πορτμπαγκάζ, πρέπει να ακολουθείται η αντίστοιχη ένδειξη του κατασκευαστή.
Όταν ένα ελαστικό έχει λιγότερο αέρα από όσο προβλέπεται, παραμορφώνεται περισσότερο σε κάθε περιστροφή. Αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία λειτουργίας και επιταχύνει τη φθορά του.
Παράλληλα, η υποπίεση μπορεί να προκαλέσει:
Η υπερβολικά υψηλή πίεση δεν αποτελεί λύση, καθώς μειώνει την επιφάνεια επαφής και μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση και την άνεση. Η ασφαλέστερη επιλογή παραμένει η τήρηση των εργοστασιακών προδιαγραφών.
Ελέγξτε και τα τέσσερα ελαστικά, καθώς και τη ρεζέρβα εφόσον υπάρχει. Προσαρμόστε την πίεση στο φορτίο που θα μεταφέρει το αυτοκίνητο.
Ελέγξτε το βάθος και την ομοιομορφία του πέλματος. Ένα φθαρμένο ελαστικό δυσκολεύεται περισσότερο να απομακρύνει το νερό σε μια καλοκαιρινή μπόρα και αυξάνει τον κίνδυνο υδρολίσθησης.
Ανομοιόμορφη φθορά μπορεί να υποδεικνύει λανθασμένη πίεση, πρόβλημα ευθυγράμμισης ή φθορά στην ανάρτηση.
Κοψίματα, ρωγμές και εξογκώματα δεν πρέπει να αγνοούνται. Μπορεί να έχουν προκληθεί από λακκούβες, πεζοδρόμια ή δυνατό χτύπημα και να έχουν επηρεάσει την εσωτερική δομή του ελαστικού.
Ένα εξόγκωμα στο πλαϊνό απαιτεί άμεση αξιολόγηση από επαγγελματία και συνήθως αντικατάσταση.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος αναγράφεται στα στοιχεία του οχήματος. Το υπερβολικό φορτίο επιβαρύνει τα ελαστικά, τα φρένα και την ανάρτηση, ενώ επηρεάζει τη σταθερότητα και την απόσταση ακινητοποίησης.
Οι βαριές αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται χαμηλά και όσο γίνεται πιο κοντά στην πλάτη των πίσω καθισμάτων.
Οι απότομες επιταχύνσεις, τα έντονα φρεναρίσματα και η διατήρηση πολύ υψηλής ταχύτητας αυξάνουν τη θερμοκρασία των ελαστικών.
Η ομαλή οδήγηση μειώνει τη μηχανική και θερμική καταπόνηση, περιορίζει την κατανάλωση και αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Τα ηλεκτρικά μοντέλα έχουν συνήθως μεγαλύτερο βάρος λόγω της μπαταρίας και αποδίδουν άμεσα υψηλή ροπή. Οι δύο αυτοί παράγοντες μπορούν να επιβαρύνουν περισσότερο τα ελαστικά, ειδικά όταν ο οδηγός επιταχύνει συχνά και απότομα.
Η σωστή πίεση είναι επίσης καθοριστική για την αυτονομία, καθώς ένα ελαστικό με υψηλή αντίσταση κύλισης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τις εγκεκριμένες διαστάσεις, τον δείκτη φορτίου και τον δείκτη ταχύτητας που προβλέπει ο κατασκευαστής και όχι μόνο με βάση τη χαμηλότερη τιμή.
Ο έλεγχος σε βουλκανιζατέρ ή συνεργείο είναι απαραίτητος όταν εντοπιστεί:
Η εξωτερική εικόνα δεν αρκεί πάντοτε για να διαπιστωθεί μια εσωτερική ζημιά. Μετά από δυνατό χτύπημα σε λακκούβα ή πεζοδρόμιο, ο προληπτικός έλεγχος είναι προτιμότερος από την αναμονή μέχρι να εμφανιστεί σοβαρότερο πρόβλημα.
Πηγή: autotypos.gr
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