Τα τρία οικονομικότερα τετρακίνητα SUV της ελληνικής αγοράς

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Η αγορά των προσιτών τετρακίνητων SUV έχει περιοριστεί σημαντικά, καθώς αρκετά μοντέλα προσφέρονται πλέον αποκλειστικά ως προσθιοκίνητα. Υπάρχουν, όμως, τρεις 4Χ4 επιλογές που κοστίζουν κάτω από 30.000 ευρώ

Η τετρακίνηση παραμένει ουσιαστικό κριτήριο για όσους κινούνται συχνά σε ορεινές περιοχές, χιονισμένους δρόμους ή χωματόδρομους.

Στην ελληνική αγορά, τα τρία οικονομικότερα τετρακίνητα SUV είναι τα Suzuki Vitara, Suzuki S-Cross και Dacia Duster, με αρκετές διαφορές ως προς τις διαστάσεις, τον εξοπλισμό και τη φιλοσοφία του συστήματος μετάδοσης.

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