Τα τρία οικονομικότερα τετρακίνητα SUV της ελληνικής αγοράς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η αγορά των προσιτών τετρακίνητων SUV έχει περιοριστεί σημαντικά, καθώς αρκετά μοντέλα προσφέρονται πλέον αποκλειστικά ως προσθιοκίνητα. Υπάρχουν, όμως, τρεις 4Χ4 επιλογές που κοστίζουν κάτω από 30.000 ευρώ
Η τετρακίνηση παραμένει ουσιαστικό κριτήριο για όσους κινούνται συχνά σε ορεινές περιοχές, χιονισμένους δρόμους ή χωματόδρομους.
Στην ελληνική αγορά, τα τρία οικονομικότερα τετρακίνητα SUV είναι τα Suzuki Vitara, Suzuki S-Cross και Dacia Duster, με αρκετές διαφορές ως προς τις διαστάσεις, τον εξοπλισμό και τη φιλοσοφία του συστήματος μετάδοσης.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Cruise control ή πόδι στο γκάζι – Ποιο καίει λιγότερο
Το smart #2 βγαίνει στους δρόμους μέσα από τοιχογραφίες σε όλον τον κόσμο
Οι υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου δοκιμάζουν τα ελαστικά του αυτοκινήτου περισσότερο από κάθε άλλη εποχή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.