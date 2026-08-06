Ο Δήμος Αθηναίων «σκούπισε» παράνομα τραπεζοκαθίσματα – Μεταξύ αυτών και καναπέδες (Photos)

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Στην απομάκρυνση συνολικά 240 αντικειμένων από κεντρικά σημεία της Αθήνας προχώρησαν συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, καθώς παρεμπόδιζαν την ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση πεζών και ατόμων με αναπηρία.
Από τις 23 Ιουνίου έως τις 28 Ιουλίου, κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν 13 επιχειρησιακές δράσεις σε κεντρικά σημεία, περάσματα και εμπορικούς δρόμους της 1ης, της 2ης και της 3ης Δημοτικής Κοινότητας.
Οι παρεμβάσεις αφορούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικές επιχειρήσεις.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων απομακρύνθηκαν:
Δείτε φωτογραφίες:
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