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06.08.2026 11:51

Απρόοπτο στον αέρα του ΣΚΑΪ – Άνοιξαν τα μπεκ στο ΟΑΚΑ και έκαναν μούσκεμα τον Σωτήρη Νίνη (Video)

06.08.2026 11:51
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Στο pre game show του ΣΚΑΪ έδωσε το «παρών» ο Σωτήρης Νίνης, το βράδυ της Τετάρτης, αφορμή την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για το UEFA Conference League.

Και ενώ ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού συνομιλούσε με την Έλενα Παπαδοπούλου αναλύοντας τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟ ώστε να επικρατήσει της ΤΣΣΚΑ 1948, τα μπεκ του γηπέδου αποφάσισαν να κλέψουν την παράσταση, όταν άνοιξαν απρόσμενα, ρίχνοντας νερό στον αγωνιστικό χώρο.

«Θα βραχούμε, λογικά» είπε χαμογελώντας ο Σωτήρης Νίνης, με τη ρεπόρτερ να συμπληρώνει με χιούμορ: «α ωραία, μπράβο, πολύ ωραία περνάμε».

«Τέτοιες δικαιολογίες για να μην απαντήσεις, Σωτήρη, τις έλεγα κι εγώ κάτω! Δεν υπάρχει θέμα» σημείωσε ο Πάνος Βόγλης, που συντόνιζε τη σύνδεση με το ΟΑΚΑ.

Η σύνδεση έληξε με γέλιο, με τους πίδακες νερού να διαμορφώνουν, πάντως, ένα καθ’ όλα… δροσερό φόντο στο πλάνο!

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