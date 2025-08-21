Ο Σωτήρης Νίνης ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας σε ηλικία 35 ετών, μέσα από ένα συγκινητικό post στα social media. Μία πλούσια καριέρα που είχε περάσματα από Παναθηναϊκό, Πάρμα, ΠΑΟΚ, Σαρλερουά, Μέχελεν, Πετάχ Τίκβα, Ασκελόν, Βόλο, ΠΑΣ Γιάννινα και Κηφισιά, έλαβε τέλος.

Πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2009/2010, ο Σωτήρης Νίνης αγωνίστηκε 33 φορές με την Εθνική Ελλάδας, παίζοντας στην τελική φάση των Euro 2008, Μουντιάλ 2010 και Euro 2012.

Ο Νίνης θεωρήθηκε το 2007 το «παιδί-θαύμα» του ελληνικού ποδοσφαίρου, προϊόν της πράσινης ακαδημίας που τότε έβγαζε σωρηδόν ταλέντα, ενώ δημοσιεύματα της εποχής τον παρομοίαζαν με τον… Λιόνελ Μέσι.

Δυστυχώς, ο Σωτήρης Νίνης δεν είχε την εξέλιξη που πολλοί περίμεναν. Μία σειρά αποφάσεων, τραυματισμών, καταστάσεων, όχι πάντα με δική του ευθύνη, έφεραν μία καριέρα που δεν αντιστοιχούσε στην πραγματική του αξία.

Ακόμη και σήμερα, πολλοί εκτιμούν ότι είχε τα προσόντα για μια σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό. Ο άνθρωπος που τον ανέδειξε και πίστεψε στο ταλέντο του, ο τότε προπονητής του Παναθηναϊκού, Βίκτορ Μουνιόθ, είχε πει σε συνέντευξή στο Sport24: «16 ετών ήταν καλύτερος σε ντρίμπλα, τεχνική και αυτοπεποίθηση από συμπαίκτες του μεγαλύτερης ηλικίας. Γι’ αυτό και τον επέλεξα».

Η μυθική του εμφάνιση απέναντι στη Ρόμα

Έμειναν πάντως αρκετές στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας για να θυμάται κανείς, από τα πρώτα του χρόνια στο «Τριφύλλι». Αυτή όμως που πραγματικά ξεχώρισε, ήταν η μυθική του εμφάνιση απέναντι στη Ρόμα στο «Ολίμπικο» για τη φάση των «32» του Europa League στις 25 Φεβρουαρίου 2010.

Ο Σωτήρης Νίνης τα έκανε πραγματικά όλα. Μπορεί οι «Πράσινοι» εκείνη την περίοδο να είχαν στο ρόστερ τους παίκτες όπως ο Τζιμπρίλ Σισέ και ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, αλλά την παράσταση έκλεψε ο σπουδαίος Έλληνας μέσος.

Γκολ, ασίστ και κερδισμένο πέναλτι ήταν ο τρομερός απολογισμός του, που έδωσε στον Παναθηναϊκό την πρόκριση και τον έβαλε στις κορυφαίες εμφανίσεις που έχει κάνει ποτέ παίκτης του «Τριφυλλιού» σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η αλήθεια είναι ότι με τη συγκεκριμένη εμφάνιση θύμισε κάτι από τη Δημήτρη Σαραβάκο και Μίμη Δομάζο. Δύο από τους καλύτερους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα.

