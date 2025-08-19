search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025
19.08.2025 23:44

Παγκόσμιο Εφήβων: Στον τελικό ο Ντούμας με ιστορική επίδοση

19.08.2025 23:44
doumas

Ιστορία «έγραψε» ιστορία ο Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας στην πισίνα Aquatic Center του Οτοπένι της Ρουμανίας. Στον ημιτελικό των 100μ. πρόσθιο Εφήβων, έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που τερμάτισε σε λιγότερο από ένα λεπτό, κάνοντας επίδοση  59.77 και προκρίθηκε ως τρίτος στον αυριανό (20/8, 19:00) τελικό του αγωνίσματος, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων.

Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και Πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων ήταν 1:00.18 από τις 6/7/2025 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων στη Σλοβακία. 

Το προηγούμενο Πανελλήνιο Ρεκόρ Ανδρών & Νέων Ανδρών ανήκε εδώ και 16 χρόνια στον Δημήτρη Ξυναδα με 1:00.03 από τις 7/8/2009.

 Την 2η καλύτερη επίδοση των ημιτελικών (59.72) σημείωσε ο Ιάπωνας Οχάσι Σιν, ο οποίος κατέχει και το Παγκόσμιο Ρεκόρ Εφήβων με 58.94, ενώ πρώτος ήταν ο Βρετανός Φίλιπ Νοβάκι με 59.24.

kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

1 / 3