search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 18:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 18:23

Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του

19.08.2025 18:23
peripoliko

Ένας 33χρονος άντρας από το χωριό Ελάτα της Χίου, συνελήφθη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής είχε επιτεθεί και τραυματίσει σοβαρά την αλλοδαπή πρώην σύντροφό του. Σήμερα κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας για ενδοοικογενειακή βία και της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η γυναίκα, περίπου 30 ετών, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χίου με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα ρηνός και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου, και σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού Αιγαίου της ΕΡΤ έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Όπως έγινε γνωστό ο συλληφθείς τις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής, στο χωριό Πυργί επιτέθηκε και τραυμάτισε στο κεφάλι και στη θωρακική χώρα την πρώην σύντροφό του, μετά από διαπληκτισμό μαζί της. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν κατά τον εντοπισμό του και κατασχέθηκαν, σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης, συσκευασία αεροβόλου όπλου καθώς και ένα δίκαννο και μια καραμπίνα.

Διαβάστε επίσης:

Εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος στη Νέα Χαλκηδόνα – Ένας πυροσβέστης ελαφρά τραυματίας 

Καιρός: Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας (photos)

Σύγκρουση τζετ σκι με φουσκωτό σκάφος στην Κέρκυρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ploio kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Ημιβύθιση φορτηγού πλοίου στη Σητεία – Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση

MPITZAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε ηλικία 98 ετών

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του

kasselakis patra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης σε συναντήσεις με τα Επιμελητήρια της Αχαΐας

Untitled-design-5
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος στη Νέα Χαλκηδόνα – Ένας πυροσβέστης ελαφρά τραυματίας 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 18:55
ploio kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Ημιβύθιση φορτηγού πλοίου στη Σητεία – Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση

MPITZAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε ηλικία 98 ετών

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του

1 / 3