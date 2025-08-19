Εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος στη Νέα Χαλκηδόνα – Ένας πυροσβέστης ελαφρά τραυματίας 

Πυροσβεστικό όχημα βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δένδρα, ενώ μετέβαινε για κατάσβεση σε αστική πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας από τους πυροσβέστες που επέβαιναν στο όχημα, σήμερα λίγο μετά τις 15:00, στην οδό Αγίων Αναργύρων, κοντά στη συμβολή με την οδό Αχαρνών, στη Νέα Χαλκηδόνα.

Στο πυροσβεστικό όχημα επέβαιναν τέσσερις πυροσβέστες, εκ των οποίων τραυματίστηκε ο ένας ελαφρά.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο 251 ΓΝΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Λόγω του ατυχήματος διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων, η οποία όμως αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 17:00.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην πυρκαγιά στην οποία πήγαιναν οι πυροσβέστες που είχαν το ατύχημα, μετέβη άλλο όχημα, ωστόσο είχε σβηστεί από πολίτες, καθώς ήταν μικρής έκτασης.

Για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.

