ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 17:23
ΕΛΛΑΔΑ

19.08.2025 16:01

Καιρός: Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας (photos)

19.08.2025 16:01
Μία ξαφνική μπόρα αιφνιδίασε τους περαστικούς από το κέντρο της Αθήνας, το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι περισσότεροι πολίτες, παρά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, δεν ήταν προετοιμασμένοι και επιστράτευσαν τσάντες και άλλα αντικείμενα για να προστατευθούν.

Λίγα λεπτά αργότερα, η βροχή υποχώρησε σε απλές ψιχάλες μέχρι που σταμάτησε.

leoforeio-papagou
ΕΛΛΑΔΑ

«Σαν βόμβα ήταν»: Λεωφορείο «καρφώθηκε» σε πολυκατοικία στου Παπάγου – Βίντεο από τη προσπάθεια απομάκρυνσής του

xainides
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Συναυλία των Χαΐνηδων στην αρχαία Ευρωπό με δωρεάν είσοδο

tiletheasi-new
MEDIA

Ο Alpha συνέχισε να ηγείται της κούρσας τηλεθέασης (18/8)

daimonismenos-7653
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες σε λιτανεία στην Κεφαλονιά: Viral το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο» – «Γεράσιμε με έκαψες»

lesvos_fotia_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς τον Δεκαπενταύγουστο

kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

