Καιρός: Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας (photos)

Μία ξαφνική μπόρα αιφνιδίασε τους περαστικούς από το κέντρο της Αθήνας, το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι περισσότεροι πολίτες, παρά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, δεν ήταν προετοιμασμένοι και επιστράτευσαν τσάντες και άλλα αντικείμενα για να προστατευθούν.

Λίγα λεπτά αργότερα, η βροχή υποχώρησε σε απλές ψιχάλες μέχρι που σταμάτησε.

Διαβάστε επίσης:

Σύγκρουση τζετ σκι με φουσκωτό σκάφος στην Κέρκυρα

Κατερίνη: Κρατούμενος εκβίαζε 46χρονο μέσα από τις φυλακές

Τρίπολη: Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική οδό (video)