search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 17:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 15:32

Τρίπολη: Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική οδό (video)

19.08.2025 15:32
ethniki-odos_antitheto-revma_1908_1460-820_new

Σοκ προκαλούν οι εικόνες ενός βίντεο, που «ανέβηκε» στο TikTok και έγινε viral, με έναν οδηγό να μπαίνει και να κινείται στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό, κοντά στην Τρίπολη.

Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την απαράδεκτη και ιδιαιτέρως επικίνδυνη ενέργεια του οδηγού, υπενθυμίζοντας ότι παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν είχαν τραγικές συνέπειες με θανατηφόρα ατυχήματα.

@konstantinosmakridis #fypage #fyp #funny #greece ♬ The Benny Hill Show – The Edwin Davids Jazz Band

Το αυτοκίνητο παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ στα πλάνα διακρίνονται οι υπόλοιποι οδηγοί να προσπαθούν να το αποφύγουν με μεγάλη προσοχή.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνη: Κρατούμενος εκβίαζε 46χρονο μέσα από τις φυλακές

Κέρκυρα: Νέος συναγερμός για πρόβλημα σε αεροσκάφος

Λάρισα: Συνελήφθη 78χρονος που σκότωσε γάτο – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
egnatia_odos
ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Δίωξη στον Βούλγαρο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο – Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο

kyriakos_mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία: «Ανάγκη για άμεση εκεχειρία»

lavrov
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι απαντά ο Λαβρόφ για το σοβιετικό φούτερ – «Ο Ρούμπιο μου είπε ότι του άρεσε»

trump-putin-79543
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν απέκλεισε τον Τραμπ από τη συνάντηση με Ζελένσκι – «Μας έδωσε μια τεράστια ευκαιρία» λένε οι ΗΠΑ, «κουραστικοί» οι Ευρωπαίοι

skotia_afrikanoi_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Ζευγάρι Αφρικανών ισχυρίζεται ότι ανήκει σε μία χαμένη φυλή και έχει στήσει καταυλισμό σε πάρκο (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 17:05
egnatia_odos
ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Δίωξη στον Βούλγαρο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο – Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο

kyriakos_mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία: «Ανάγκη για άμεση εκεχειρία»

lavrov
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι απαντά ο Λαβρόφ για το σοβιετικό φούτερ – «Ο Ρούμπιο μου είπε ότι του άρεσε»

1 / 3