Τρίπολη: Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική οδό (video)

Σοκ προκαλούν οι εικόνες ενός βίντεο, που «ανέβηκε» στο TikTok και έγινε viral, με έναν οδηγό να μπαίνει και να κινείται στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό, κοντά στην Τρίπολη.

Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την απαράδεκτη και ιδιαιτέρως επικίνδυνη ενέργεια του οδηγού, υπενθυμίζοντας ότι παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν είχαν τραγικές συνέπειες με θανατηφόρα ατυχήματα.

Το αυτοκίνητο παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ στα πλάνα διακρίνονται οι υπόλοιποι οδηγοί να προσπαθούν να το αποφύγουν με μεγάλη προσοχή.

