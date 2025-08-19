search
Κέρκυρα: Νέος συναγερμός για πρόβλημα σε αεροσκάφος

Άλλο ένα περιστατικό με αεροπλάνο που παρουσίασε πρόβλημα, καταγράφηκε σε διάστημα δύο ημερών στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα KerkyraSimera.gr, το αεροδρόμιο στο νησί των Φαιάκων τέθηκε ξανά σε κατάσταση συναγερμού, αφού ένα αεροσκάφος παρουσίασε πρόβλημα στον κινητήρα του κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το τοπικό Μέσο, πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου έσπευσε στο σημείο της πίστας, όπου ακινητοποιήθηκε το αεροπλάνο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και ότι δεν δημιουργήθηκε κάποιο άλλο πρόβλημα από το περιστατικό.

Το πρώτο περιστατικό με πρόβλημα σε αεροσκάφος στην Κέρκυρα

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή αεροσκάφος τύπου 757 της εταιρίας Air Condor με περίπου 250 επιβάτες, μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας εξέπεμψε σήμα κινδύνου στα 11.000 πόδια, αφού πριν, ένας από τους κινητήρες του τυλίχτηκε στις φλόγες, μετά από ένα δυνατό κρότο.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έκανε τον γύρο του νησιού και αφού διαπίστωσε ότι μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι, κατευθύνθηκε στο Πρίντεζι της Ιταλίας, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

