ΕΛΛΑΔΑ

19.08.2025 11:03

Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Στον εισαγγελέα ο 28χρονος δράστης – Τι φέρεται να είπε στις αρχές

19.08.2025 11:03
chalandri-peripoliko-astynomikos-kordela

Στην Ευελπίδων έφτασε περίπου στις 10:30 ο 28χρονος που ομολόγησε στις αρχές την δολοφονία μιας 47χρονης γυναίκας χθες στο Χαλάνδρι.

Ο νεαρός μαχαίρωσε τη γυναίκα χθες έξω από το σπίτι της με τουλάχιστον 15 μαχαιριές. λέγοντας στις αρχές πως είχε «θολώσει» καθώς την θεωρούσε υπαίτια για το γεγονός ότι οι φίλοι του είχαν απομακρυνθεί από αυτόν.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε χθες στους αστυνομικούς, με την γυναίκα είχαν γνωριστεί σε ένα συσσίτιο και ισχυρίστηκε πως είχαν έρθει σε σεξουαλική επαφή δύο φορές το πρώτο διάστημα που γνωρίστηκαν, αλλά μετά ξέκοψαν εντελώς.

Ομως, όπως λέει ο ίδιος, εξαιτίας της οι φίλοι του έκοψαν κάθε επαφή μαζί του και αυτός θόλωσε και αφού αρχικά πήγε να της ζητήσει εξηγήσεις, στη συνέχεια την μαχαίρωσε με το ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε στην κατοχή του.

Να σημειωθεί πως το θύμα είχε καταγγείλει τον περασμένο Μάρτιο τον δράστη για παρενόχληση, ωστόσο το θέμα έληξε λεκτικά μετά από την παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα και η 47χρονη δεν έκανε νομικές κινήσεις.

Επίσης, ο 28χρονος επικαλέστηκε και ψυχολογικά προβλήματα στις αρχές.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 11:55
1 / 3