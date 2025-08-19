Θεσσαλονίκη: 30χρονος πνίγηκε σε παραλία της Θάσου

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 30χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας στην παραλία «Κοίνυρα» της Θάσου.

Το Λιμενικό έσπευσε στο σημείο όπου λουόμενοι εντόπισαν το θύμα και με διασώστες του ΕΚΑΒ τον μετέφεραν στην στεριά. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιές: Δραματική η εικόνα σε Ελλάδα και Ευρώπη – Στα 454.000 τα καμένα στρέμματα ως σήμερα

Ηράκλειο: Οδηγός ταξί παράτησε μητέρα με 3 ανήλικα παιδιά για να πάρει κούρσα με τουρίστες

Φωτιά στον Τύρναβο: Καλύτερη εικόνα με διάσπαρτες εστίες, συνεχίζει τη μάχη η Πυροσβεστική