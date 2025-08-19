search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

19.08.2025

Φωτιά στον Τύρναβο: Καλύτερη εικόνα με διάσπαρτες εστίες, συνεχίζει τη μάχη η Πυροσβεστική

φωτο αρχείου

Καλύτερη εικόνα σε σχέση με το βράδυ παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας.

Παρότι η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει δάσος, πλέον η Πυροσβεστική καλείται να ελέγξει διάσπαρτες εστίες εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας Λάρισας. Το βράδυ η μάχη με τις φλόγες συνεχίστηκε κυρίως με πεζοπόρα τμήματα, καθώς τα οχήματα λόγω του δύσβατου του εδάφους δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.

Οι πληροφορίες από το έδαφος αναφέρουν ότι από την φωτιά δεν κινδύνευσαν ποιμνιοστάσια, ενώ όσον αφορά στα εναέρια μέσα, αυτά έχουν ήδη σηκωθεί και έχουν κάνει τις πρώτες ρίψεις σήμερα το πρωί.

