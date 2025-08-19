Καιρός: Βροχές σήμερα, εξασθενεί από αύριο η αστάθεια και ανεβαίνει η θερμοκρασία

Οι μεσημεριανές βροχές και οι καταιγίδες σε ηπειρωτικές, κυρίως ορεινές, περιοχές θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη. Από την Τετάρτη βαθμιαία εξασθενεί η αστάθεια και από την Πέμπτη προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας, που την Παρασκευή τοπικά θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς. Ωστόσο αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι πρόσκαιρη, καθώς θα ακολουθήσει πτώση τις επόμενες ημέρες.

«Βαρομετρικό χαμηλό στη Ρουμανία, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως τη βόρεια Ελλάδα, κινείται ανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) αναμένεται να προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες στις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας», αναφέρει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

«Σύντομες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται και στις λοιπές ηπειρωτικές περιοχές, αποτέλεσμα κυρίως της απογευματινής θερμικής αστάθειας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ (ανατολικά και νότια πελάγη) και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 35 βαθμούς. Την Τετάρτη (20/8), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα όμβρων το απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ με ένταση 4 με 5 και τοπικά στα νοτιοανατολικά πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο», συνεχίζει.

«Την Πέμπτη (21/8), αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι μόνο στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φθάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Την Παρασκευή και το Σάββατο (22-23/8) το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας», καταλήγει.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ

Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές, θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές, θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 με 33 και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 21χρονος μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου, που κρατείται για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο

Το νοσοκομείο του… τρόμου: Έπεσε και ψευδοροφή στο «Γεννηματάς» – Τρία τα ασανσέρ με πρόβλημα

Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη από τον Μάρτιο ότι την παρακολουθούσε – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ