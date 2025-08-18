search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 16:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 15:00

Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη από τον Μάρτιο ότι την παρακολουθούσε – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

18.08.2025 15:00
astynomia-halandri-egklima

Από τις 19 Μαρτίου η 47χρονη που δολοφονήθηκε από τον 28χρονο στο Χαλάνδρι, τον είχε καταγγείλει πως την παρακολουθούσε.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο δράστης είχε διαφορές μαζί της και του είχαν γίνει συστάσεις από το ΑΤ Χαλανδρίου μετά την καταγγελία, να μην την ενοχλήσει ξανά, χωρίς να προχωρήσει σε νομικές κινήσεις το θύμα.

Ο 28χρονος την παρακολουθούσε συστηματικά, όπως είχε καταγγείλει η γυναίκα που σήμερα το πρωί την δολοφόνησε με πολλαπλές μαχαιριές.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της.

Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής».

Διαβάστε επίσης:

«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη άνδρας που είχε καταπιεί 100 «αυγουλάκια» κοκαΐνης (photos)

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Τρεις νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής (videos)

Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για το ατύχημα με 5χρονο αγοράκι σε αναψυκτήριο – Ελεύθεροι οι συλληφθέντες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karagiannidis_1808_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Έκοψε» Καραγιαννίδη ο Σπανούλης – Με 16 παίκτες συνεχίζεται η προετοιμασία

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την επιστολική ψήφο επειδή του το είπε ο… Πούτιν

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 21χρονος μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου, που κρατείται για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο

livanios_1808_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΣ: Άξονας πέντε δράσεων για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων στην Αχαΐα

white-house-12
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό: Θα βγει λευκός καπνός από τον Λευκό Οίκο;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 16:18
karagiannidis_1808_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Έκοψε» Καραγιαννίδη ο Σπανούλης – Με 16 παίκτες συνεχίζεται η προετοιμασία

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την επιστολική ψήφο επειδή του το είπε ο… Πούτιν

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 21χρονος μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου, που κρατείται για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο

1 / 3