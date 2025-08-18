Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Τρεις νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής (videos)

Τροχαίο δυστύχημα με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην Εγνατία Οδό, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης, λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν ένα φορτηγό με δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Από το ένα Ι.Χ. απανθρακώθηκαν τρεις επιβάτες, ενώ σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης ο οδηγός του φορτηγού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο ένα όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ το τέταρτο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο οδηγός του φορτηγού, ενώ στο τρίτο όχημα επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, τα οποία δεν έχουν τραυματιστεί.

Από το τροχαίο προκλήθηκε φωτιά σε αγροτική έκταση δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο, με την πυροσβεστική να επιχειρεί στο σημείο.

Εξαιτίας του δυστυχήματος έχει κλείσει η Εγνατία στο ρεύμα κυκλοφορίας απο Κομοτηνή προς Ξάνθη.

Οι εικόνες από το τροχαίο είναι σοκαριστικές:

