search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 14:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 12:35

Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

18.08.2025 12:35
KTEL NEW

Σκηνές πανικού προκλήθηκαν στον σταθμό των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Το λεωφορείο άρχισε να κυλά ξαφνικά προς τα πίσω και παρότι η σύγκρουση ήταν δυνατή ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες.

Οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν γρήγορα από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η αιτία του περιστατικού ήταν πως λύθηκε το χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυλίσει ανεξέλεγκτα προς το κτίριο του σταθμού των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.

Διαβάστε επίσης

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι

Η στιγμή που αδελφός γνωστής παρουσιάστριας κάνει παράνομη προσπέραση και συλλαμβάνεται μετά από καταδίωξη (video)

Χανιά: Γέμισε λύματα η παραλία της Νέας Χώρας – Οι ακαθαρσίες φτάνουν μέχρι τη θάλασσα (Videos/Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

arxaio-theatro-dimitriados-volos
ADVERTORIAL

Υπουργείο Πολιτισμού: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025 – Δέκα πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η έβδομη εβδομάδα εκδηλώσεων, από 18 έως 24 Αυγούστου 2025

karpeta_kthve
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το «αντίο» του ΚΘΒΕ στην Ελένη Καρπέτα

simcha-rothman
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οι αρχές ακύρωσαν τη βίζα ακροδεξιού Ισραηλινού βουλευτή – «Δεν θα επιτρέψουμε να σπείρουν τη διχόνοια»

starovas_kalokairiparea
LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Στην πρώτη πρόβα, είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει κάποιον άλλον»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 14:30
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

arxaio-theatro-dimitriados-volos
ADVERTORIAL

Υπουργείο Πολιτισμού: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025 – Δέκα πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η έβδομη εβδομάδα εκδηλώσεων, από 18 έως 24 Αυγούστου 2025

karpeta_kthve
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το «αντίο» του ΚΘΒΕ στην Ελένη Καρπέτα

1 / 3