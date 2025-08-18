Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

Σκηνές πανικού προκλήθηκαν στον σταθμό των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Το λεωφορείο άρχισε να κυλά ξαφνικά προς τα πίσω και παρότι η σύγκρουση ήταν δυνατή ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες.

Οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν γρήγορα από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η αιτία του περιστατικού ήταν πως λύθηκε το χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυλίσει ανεξέλεγκτα προς το κτίριο του σταθμού των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.

