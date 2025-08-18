Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σκηνές πανικού προκλήθηκαν στον σταθμό των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
Το λεωφορείο άρχισε να κυλά ξαφνικά προς τα πίσω και παρότι η σύγκρουση ήταν δυνατή ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες.
Οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν γρήγορα από το σημείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η αιτία του περιστατικού ήταν πως λύθηκε το χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κυλίσει ανεξέλεγκτα προς το κτίριο του σταθμού των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.
Διαβάστε επίσης
Η στιγμή που αδελφός γνωστής παρουσιάστριας κάνει παράνομη προσπέραση και συλλαμβάνεται μετά από καταδίωξη (video)
Χανιά: Γέμισε λύματα η παραλία της Νέας Χώρας – Οι ακαθαρσίες φτάνουν μέχρι τη θάλασσα (Videos/Photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.