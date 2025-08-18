Η στιγμή που αδελφός γνωστής παρουσιάστριας κάνει παράνομη προσπέραση και συλλαμβάνεται μετά από καταδίωξη (video)

Αδερφός γνωστής παρουσιάστριας μεγάλου καναλιού, συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από καταδίωξη, με βίντεο από κάμερες να καταγράφει την στιγμή που έκανε την παράνομη προσπέραση.

Ο 38χρονος γύρω στις 02:30 δέχτηκε σήμα από την τροχαία να σταματήσει για έλεγχο στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. Αφού παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή προσπερνώντας περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν λίγο πιο μακριά όπως κι εκεί όταν του έδειξαν την ταυτότητά τους, αυτός την πέταξε στο έδαφος και άρχισε να φωνάζει έξαλλος.

Του έγινε αλκοτέστ στο οποίο βγήκε θετικός -πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με το Star – με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

