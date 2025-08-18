search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 11:28

Η στιγμή που αδελφός γνωστής παρουσιάστριας κάνει παράνομη προσπέραση και συλλαμβάνεται μετά από καταδίωξη (video)

18.08.2025 11:28
peripoliko-nyxta

Αδερφός γνωστής παρουσιάστριας μεγάλου καναλιού, συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από καταδίωξη, με βίντεο από κάμερες να καταγράφει την στιγμή που έκανε την παράνομη προσπέραση.

Ο 38χρονος γύρω στις 02:30 δέχτηκε σήμα από την τροχαία να σταματήσει για έλεγχο στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. Αφού παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή προσπερνώντας περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν λίγο πιο μακριά όπως κι εκεί όταν του έδειξαν την ταυτότητά τους, αυτός την πέταξε στο έδαφος και άρχισε να φωνάζει έξαλλος.

Του έγινε αλκοτέστ στο οποίο βγήκε θετικός -πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με το Star – με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Γέμισε λύματα η παραλία της Νέας Χώρας – Οι ακαθαρσίες φτάνουν μέχρι τη θάλασσα (Videos/Photos)

Φεύγουν οι τελευταίοι αδειούχοι – Μεγαλώνει το κύμα επιστροφής

Θεσσαλονίκη: Πεντάχρονο αγοράκι υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KTEL NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

mixalopoulou_ilektra
ΘΕΑΤΡΟ

Η Σοφόκλεια «Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου έρχεται στο Ηρώδειο

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η ΝΔ όταν είναι σε πίεση βλέπει… λεφτόδεντρα – Κατέρρευσε το αφήγημα της μείωσης φόρων»

starmer_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται την παράδοση εδαφών στη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ανατροπή ασθενοφόρου στο Γουδή – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη περιοχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:35
KTEL NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

mixalopoulou_ilektra
ΘΕΑΤΡΟ

Η Σοφόκλεια «Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου έρχεται στο Ηρώδειο

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η ΝΔ όταν είναι σε πίεση βλέπει… λεφτόδεντρα – Κατέρρευσε το αφήγημα της μείωσης φόρων»

1 / 3