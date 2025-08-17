search
Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη «τύφλα στο μεθύσι» ο αδερφός γνωστής παρουσιάστριας – Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς

17.08.2025 13:05
Θεσσαλονίκη: Πέταξαν μολότοφ μέσα σε πιτσαρία – Φώναξαν: «θα καείτε όλοι» - Media

Με χειροπέδες κατέληξε ο 38χρονος αδερφός γνωστής τηλεπαρουσιάστριας, κατηγορούμενος για «βία κατά υπαλλήλων» αλλά και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/8) στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν για έλεγχο τον οδηγό του μαύρου Mini Cooper, που παραβίασε τη διπλή διαχωριστική λωρίδα και προσπέρασε συμβατικό όχημα της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Κηφισιά, άναψαν τον φάρο και έκαναν σήμα στον οδηγό του οχήματος να σταματήσει για έλεγχο, αλλά μάταια. Κάπως έτσι ξεκίνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, η καταδίωξη που σταμάτησε στη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Καρασταμάτη Αλεξάκη στη Νέα Ερυθραία, όταν και ακινητοποιήθηκε το όχημα του 38χρονου.

Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ κατέβηκαν για έλεγχο και, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., όταν ένας εξ’ αυτών του επέδειξε το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας, ο αδερφός της παρουσιάστριας το πέταξε στο έδαφος και τον έσπρωξε. Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί επί τόπου.

Στο σημείο κλήθηκε και περιπολικό της Τροχαίας, προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοτέστ ο 38χρονος με το αποτέλεσμα να βγαίνει η θετικό και συγκεκριμένα με ποσοστό άνω του 0,6mg/l εκπνεόμενου αέρα.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν τον 38χρονο στο ΤΔΕΕ Κηφισιάς για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του, με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

