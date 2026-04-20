ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:20
20.04.2026 12:11

Τα αυξημένα αλκοτέστ έφεραν και μείωση του αλκοόλ στους οδηγούς – Μόλις το 0,7% πιάστηκε πάνω από το επιτρεπτό όριο

Σημαντικά μειωμένο είναι το ποσοστό οδηγών που πιάστηκε πάνω από το όριο του αλκοόλ σε αλκοτέστ τις τελευταίες ημέρες.

Εδώ και δύο μήνες η Τροχαία κάνει σαρωτικούς ελέγχους στην Αττική, οι οποίοι φαίνεται πως αποδίδουν καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα για το διάστημα 16-20 Απριλίου, είναι αρκετά θετικά.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των οδηγών που κατανάλωσαν πάνω από το επιτρεπτό όριο αλκοόλ ανέρχεται στο 0,7% ποσοστό κατά πολύ μικρότερο του 7% που έφτασε πριν δύο χρόνια. Οσον αφορά τις παραβάσεις, οι περισσότερες είχαν να κάνουν με υπερβολική ταχύτητα και μη χρήση κράνους.


Τα στοιχεία που έδωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής: 

  • 44.637 έλεγχοι οδηγών οχημάτων για αλκοτέστ, εκ των οποίων προέκυψαν
  • 288 παραβάσεις με θετικό αποτέλεσμα αλκοτέστ.
  • Βεβαιώθηκαν δεκατρείς (13) παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος για τους οποίους ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία (ποσοστό άνω των 0,60 mgr/l εκ. αέρα)

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν:

  • 86 διοικητικές παραβάσεις για 0,10 με 0,24 mgr/ L εκ. αέρα ,
  • 134 διοικητικές παραβάσεις για 0,25 με 0,40 mgr/ L εκ. αέρα ,
  • 55 διοικητικές παραβάσεις για 0,41 με 0,60 mgr/ L εκ. αέρα,
  • 13 διοικητικές παραβάσεις άνω των 0,60 mgr/ L εκ. αέρα.
  • Το ποσοστό είναι περίπου 0,65 %

Συνολικά βεβαιώθηκαν 4.132 παραβάσεις και συνελήφθησαν 24 οδηγοί:

  • Παραβίαση σηματοδοτών: 22 παραβάσεις
  • Υπερβολική ταχύτητα: 143 παραβάσεις
  • Μη χρήση κράνους: 374 παραβάσεις
  • Μη χρήση ζώνης: 232 παραβάσεις
  • Χρήση κινητού τηλεφώνου: 116 παραβάσεις
  • Επικίνδυνοι ελιγμοί: 19 παραβάσεις

Τροχαίο στη Λιοσίων: Στον εισαγγελέα ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη (videos)

Λάρισα: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με πατίνι

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο στους πρώην στάβλους Παπάφη και έπεσε αυτοκίνητο στο κενό (video)

