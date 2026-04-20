Τα αυξημένα αλκοτέστ έφεραν και μείωση του αλκοόλ στους οδηγούς – Μόλις το 0,7% πιάστηκε πάνω από το επιτρεπτό όριο

Σημαντικά μειωμένο είναι το ποσοστό οδηγών που πιάστηκε πάνω από το όριο του αλκοόλ σε αλκοτέστ τις τελευταίες ημέρες.

Εδώ και δύο μήνες η Τροχαία κάνει σαρωτικούς ελέγχους στην Αττική, οι οποίοι φαίνεται πως αποδίδουν καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα για το διάστημα 16-20 Απριλίου, είναι αρκετά θετικά.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των οδηγών που κατανάλωσαν πάνω από το επιτρεπτό όριο αλκοόλ ανέρχεται στο 0,7% ποσοστό κατά πολύ μικρότερο του 7% που έφτασε πριν δύο χρόνια. Οσον αφορά τις παραβάσεις, οι περισσότερες είχαν να κάνουν με υπερβολική ταχύτητα και μη χρήση κράνους.



Τα στοιχεία που έδωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής:

44.637 έλεγχοι οδηγών οχημάτων για αλκοτέστ, εκ των οποίων προέκυψαν

288 παραβάσεις με θετικό αποτέλεσμα αλκοτέστ.

Βεβαιώθηκαν δεκατρείς (13) παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος για τους οποίους ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία (ποσοστό άνω των 0,60 mgr/l εκ. αέρα)

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν:

86 διοικητικές παραβάσεις για 0,10 με 0,24 mgr/ L εκ. αέρα ,

134 διοικητικές παραβάσεις για 0,25 με 0,40 mgr/ L εκ. αέρα ,

55 διοικητικές παραβάσεις για 0,41 με 0,60 mgr/ L εκ. αέρα,

13 διοικητικές παραβάσεις άνω των 0,60 mgr/ L εκ. αέρα.

Το ποσοστό είναι περίπου 0,65 %

Συνολικά βεβαιώθηκαν 4.132 παραβάσεις και συνελήφθησαν 24 οδηγοί:

Παραβίαση σηματοδοτών: 22 παραβάσεις

Υπερβολική ταχύτητα: 143 παραβάσεις

Μη χρήση κράνους: 374 παραβάσεις

Μη χρήση ζώνης: 232 παραβάσεις

Χρήση κινητού τηλεφώνου: 116 παραβάσεις

Επικίνδυνοι ελιγμοί: 19 παραβάσεις

