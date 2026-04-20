Τροχαίο στη Λιοσίων: Στον εισαγγελέα ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη (videos)

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 16χρονος, που παρέσυρε και εγκατέλειψε μία 16χρονη στη Λιοσίων, το απόγευμα του Σαββάτου.

Η κοπέλα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο ΚΑΤ με βαριά τραύματα στο κεφάλι. Η ανήλικη είναι διασωληνωμένη, ενώ οι γιατροί προχώρησαν και σε αφαίρεση της σπλήνας της.

Εκτός από τον 16χρονο, έχουν συλληφθεί άλλα τρία άτομα που εμφανίστηκαν στις Αρχές καταγγέλλοντας δήθεν κλοπή, αποφεύγοντας να αποκαλύψουν ποιος οδηγούσε και δηλώνοντας ότι δεν τον γνωρίζουν.

«Το παιδί μου έφυγε σαν πανί»

Σε δηλώσεις της στο Star, η μητέρα της 16χρονης περιέγραψε το σοκ από το βίντεο και λέει ότι η κόρη της νοσηλεύεται βαρύτατα τραυματισμένη.

«Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι… Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει;

Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα. Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ, στην κυριολεξία έπαθα σοκ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα, αυτό έχω να πω», δήλωσε η μητέρα της ανήλικης.

Ο πατέρας της 16χρονης, τόνισε: «Στην εντατική είναι σε καταστολή. Είναι μία κατάσταση δύσκολη», ενώ ξεκαθάρισε: «Όχι, δε θέλω συγγνώμη. Αν μου είχε σκοτωθεί το παιδί, θα μου το έφερνε πίσω;».

Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου

Ο 16χρονος στα 14 του είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια αλλά και για το ότι πουλούσε ναρκωτικά έξω από σχολεία. Δούλευε ως διανομέας χωρίς δίπλωμα και χωρίς ασφάλεια.

Το σχέδιο συγκάλυψης

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κάποιοι φέρονται να κινήθηκαν συντονισμένα μετά το τροχαίο, επιχειρώντας να «χτίσουν» ένα σενάριο που θα απέκρυπτε τον πραγματικό οδηγό.

Η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής και ένας συνομήλικός της εμφανίστηκαν στο Α.Τ. Κυψέλης και κατήγγειλαν ψευδώς ότι η μηχανή τους είχε κλαπεί.

Με αυτόν τον τρόπο επιδίωξαν να αποσυνδέσουν τον ανήλικο από το συμβάν και να δημιουργήσουν σύγχυση στις Αρχές, ισχυριζόμενη ότι δεν γνώριζαν ποιος οδηγούσε. Ωστόσο, το σενάριο γρήγορα κατέρρευσε.

Ειδικότερα η 20χρονη υπέδειξε τον συνομήλικό της, με τον οποίο πήγαν μαζί στο τμήμα, ως διαχειριστή της μηχανής.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, γι’ αυτό και τους πέρασαν χειροπέδες για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία και υπόθαλψη εγκληματία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η 20χρονη ισχυρίστηκε ακόμη στους αστυνομικούς ότι είχε νοικιάσει τη μηχανή στον οδηγό έναντι 300 ευρώ, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί για διανομές.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 22χρονος που επέβαινε στη μηχανή προσήλθε αυτοβούλως στο τμήμα και παραδέχθηκε την παρουσία του στο σημείο της παράσυρσης.

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με πατίνι

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο στους πρώην στάβλους Παπάφη και έπεσε αυτοκίνητο στο κενό (video)

Έσπασαν περιπολικό της Δημοτικής Αστυνομίας στη Σόλωνος – Μήνυση από τον Δήμο Αθηναίων, διέφυγαν οι δράστες (photos)