ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:16
ΕΛΛΑΔΑ

20.04.2026 11:24

Έσπασαν περιπολικό της Δημοτικής Αστυνομίας στη Σόλωνος – Μήνυση από τον Δήμο Αθηναίων, διέφυγαν οι δράστες (photos)

20.04.2026 11:24
Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια υπηρεσιακό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων από την επίθεση προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές φθορές ενώ δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή ενώ για το συμβάν υποβλήθηκε μήνυση.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του με τίτλο:  «Απρόκλητη επίθεση σε υπηρεσιακό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας επί της οδού Σόλωνος κατά τη διενέργεια ελέγχων» ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει για το περισταστικό:

«Κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, 18 Απριλίου, σημειώθηκε επίθεση εναντίον περιπολικού οχήματος της Δημοτικής Αστυνομίας επί της οδού Σόλωνος, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Το εν λόγω υπηρεσιακό όχημα διευκόλυνε τη μετάβαση και παρείχε υποστήριξη σε κλιμάκια της υπηρεσίας, τα οποία διενεργούσαν στοχευμένους και τακτικούς ελέγχους νομιμότητας σε παρακείμενα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές φθορές στο όχημα της υπηρεσίας, ενώ ουδείς εκ των δημοτικών αστυνομικών που απάρτιζαν τα κλιμάκια υπέστη τον παραμικρό τραυματισμό. Οι δράστες της επίθεσης τράπηκαν άμεσα σε φυγή από το σημείο. Για το συμβάν υπεβλήθη μήνυση κατ’ αγνώστων στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.

Ο Δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή και καθιστά απολύτως σαφές ότι το θεσμικό έργο των υπηρεσιών του, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.Μεμονωμένα περιστατικά έκνομων συμπεριφορών δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ούτε να αναστείλουν τη διεξαγωγή των συστηματικών ελέγχων».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:15
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας

ΣΙΝΕΜΑ

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πέλλα – Νεκρός 51χρονος μετά από ανατροπή ΙΧ

