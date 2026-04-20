Έσπασαν περιπολικό της Δημοτικής Αστυνομίας στη Σόλωνος – Μήνυση από τον Δήμο Αθηναίων, διέφυγαν οι δράστες (photos)

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια υπηρεσιακό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων από την επίθεση προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές φθορές ενώ δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή ενώ για το συμβάν υποβλήθηκε μήνυση.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του με τίτλο: «Απρόκλητη επίθεση σε υπηρεσιακό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας επί της οδού Σόλωνος κατά τη διενέργεια ελέγχων» ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει για το περισταστικό:

«Κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, 18 Απριλίου, σημειώθηκε επίθεση εναντίον περιπολικού οχήματος της Δημοτικής Αστυνομίας επί της οδού Σόλωνος, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Το εν λόγω υπηρεσιακό όχημα διευκόλυνε τη μετάβαση και παρείχε υποστήριξη σε κλιμάκια της υπηρεσίας, τα οποία διενεργούσαν στοχευμένους και τακτικούς ελέγχους νομιμότητας σε παρακείμενα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές φθορές στο όχημα της υπηρεσίας, ενώ ουδείς εκ των δημοτικών αστυνομικών που απάρτιζαν τα κλιμάκια υπέστη τον παραμικρό τραυματισμό. Οι δράστες της επίθεσης τράπηκαν άμεσα σε φυγή από το σημείο. Για το συμβάν υπεβλήθη μήνυση κατ’ αγνώστων στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.

Ο Δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή και καθιστά απολύτως σαφές ότι το θεσμικό έργο των υπηρεσιών του, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.Μεμονωμένα περιστατικά έκνομων συμπεριφορών δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ούτε να αναστείλουν τη διεξαγωγή των συστηματικών ελέγχων».

Διαβάστε επίσης:

Περιπέτεια για τέσσερις ανήλικους κολυμβητές στο Σούνιο

Γιώργος Μυλωνάκης: «Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση» – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Νίκος Καραγεωργίου: Συλλυπητήρια από τον ΕΣΒΕΠ για τον θάνατο του ιδρυτή της «3αλφα» – «Εξαίρετος και πολύ αγαπητός συνεργάτης»