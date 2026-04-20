Περιπέτεια για τέσσερις ανήλικους κολυμβητές στο Σούνιο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (19/4) στις λιμενικές Αρχές, ύστερα από ειδοποίηση για τέσσερις ανήλικους κολυμβητές που κινδύνευσαν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της παραλίας Σουνίου και της νησίδας «Αρχή».

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές Λαυρίου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνικού, Πειραιά και Ραφήνας, με αποτέλεσμα να τεθεί σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ασφαλή περισυλλογή των ανηλίκων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ιδιωτικό σκάφος αναψυχής, καθώς και περιπολικό όχημα της Λιμενικής Αρχής Λαυρίου που κινήθηκε από ξηράς, προκειμένου να συνδράμει στον συντονισμό της επιχείρησης.

Οι τέσσερις ανήλικοι εντοπίστηκαν τελικά από διερχόμενο αλιευτικό σκάφος, το οποίο τους περισυνέλεξε με ασφάλεια και τους μετέφερε στην ακτή. Αποβιβάστηκαν στο Σούνιο χωρίς να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου, συνοδεία στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητος ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος.

