ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:17
20.04.2026 11:06

Περιπέτεια για τέσσερις ανήλικους κολυμβητές στο Σούνιο

20.04.2026 11:06
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (19/4) στις λιμενικές Αρχές, ύστερα από ειδοποίηση για τέσσερις ανήλικους κολυμβητές που κινδύνευσαν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της παραλίας Σουνίου και της νησίδας «Αρχή».

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές Λαυρίου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνικού, Πειραιά και Ραφήνας, με αποτέλεσμα να τεθεί σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ασφαλή περισυλλογή των ανηλίκων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ιδιωτικό σκάφος αναψυχής, καθώς και περιπολικό όχημα της Λιμενικής Αρχής Λαυρίου που κινήθηκε από ξηράς, προκειμένου να συνδράμει στον συντονισμό της επιχείρησης.

Οι τέσσερις ανήλικοι εντοπίστηκαν τελικά από διερχόμενο αλιευτικό σκάφος, το οποίο τους περισυνέλεξε με ασφάλεια και τους μετέφερε στην ακτή. Αποβιβάστηκαν στο Σούνιο χωρίς να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου, συνοδεία στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητος ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μυλωνάκης: «Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση» – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Νίκος Καραγεωργίου: Συλλυπητήρια από τον ΕΣΒΕΠ για τον θάνατο του ιδρυτή της «3αλφα» – «Εξαίρετος και πολύ αγαπητός συνεργάτης»

Ρόδος: Προσωρινά ελεύθερος ο γυναικολόγος που έχει καταδικαστεί για τον βιασμό 21 ασθενών του

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας

ΣΙΝΕΜΑ

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πέλλα – Νεκρός 51χρονος μετά από ανατροπή ΙΧ

MEDIA

ΑΝΤ1 και Χαζηνικολάου συνεχίζουν και την επόμενη διετία

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κρουασάν έκρυβε… κοκαΐνη

ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Το νέο σενάριο για εκλογές, η κρίση Λαζαρίδη και πώς έμπλεξε την Ντόρα ο «ωραίος», η αγωνία του ΠΑΣΟΚ για τα νέα κόμματα και το μήνυμα του Τσίπρα  

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:17
carabinieri-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας

Eddie-Murphy-new
ΣΙΝΕΜΑ

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πέλλα – Νεκρός 51χρονος μετά από ανατροπή ΙΧ

1 / 3