Γιώργος Μυλωνάκης: «Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση» – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Σε σταθερή κατάσταση παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», ο Γιώργος Μυλωνάκης, 5 ημέρες μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το «κλείσιμο» της μιας εβδομάδας νοσηλείας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ καθώς καιτο ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί κάποιες επιπλοκές.

Σημειώνεται ότι χθες Κυριακή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε για περίπου 4 ώρες στον «Ευαγγελισμό», όπου και ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη,

