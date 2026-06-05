Δωρεάν Parking για τους θεατές των παραστάσεων της Πειραιώς 260

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Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ενημερώνει το κοινό ότι για τους κατόχους εισιτηρίων των εκδηλώσεων διατίθεται δωρεάν 24ωρο οργανωμένο υπαίθριο parking στην είσοδο της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (Τζων Κένεντυ 4, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233 Αθήνα).
Η μετακίνηση από το parking προς την είσοδο του Φεστιβάλ, επί της Σπύρου Πολυκράτη, και αντίστροφα, πραγματοποιείται δωρεάν με shuttle bus.
Σημείωση: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, συνιστούμε οι επιβάτες των ΙΧ να αποβιβάζονται στην είσοδο του Φεστιβάλ, επί της Σπύρου Πολυκράτη και στη συνέχεια ο οδηγός να μεταφέρει μόνος του το όχημα στον χώρο στάθμευσης.
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