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ΘΕΑΤΡΟ

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05.06.2026 12:59

Δωρεάν Parking για τους θεατές των παραστάσεων της Πειραιώς 260

05.06.2026 12:59
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Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ενημερώνει το κοινό ότι για τους κατόχους εισιτηρίων των εκδηλώσεων διατίθεται δωρεάν 24ωρο οργανωμένο υπαίθριο parking στην είσοδο της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (Τζων Κένεντυ 4, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233 Αθήνα).

Η μετακίνηση από το parking προς την είσοδο του Φεστιβάλ, επί της Σπύρου Πολυκράτη, και αντίστροφα, πραγματοποιείται δωρεάν με shuttle bus.

  • Έναρξη δρομολογίων shuttle bus από το parking προς την είσοδο του Φεστιβάλ: 19:00
  • Λήξη δρομολογίων shuttle bus από την είσοδο του Φεστιβάλ προς το parking: 00:30
  • Για τις βραδιές που περιλαμβάνουν συναυλίες AΦTER ή προβολές του «Έναστρος ουρανός – Έναστρες νύχτες», τα δρομολόγια παρατείνονται έως τις 02:30.

Σημείωση: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, συνιστούμε οι επιβάτες των ΙΧ να αποβιβάζονται στην είσοδο του Φεστιβάλ, επί της Σπύρου Πολυκράτη και στη συνέχεια ο οδηγός να μεταφέρει μόνος του το όχημα στον χώρο στάθμευσης.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 15:21
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