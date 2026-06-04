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ΘΕΑΤΡΟ

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04.06.2026 14:39

«Μια ζωή» – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας: Νέοι σταθμοί στην καλοκαιρινή περιοδεία στην Αττική

04.06.2026 14:39
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Μία από τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις των δύο τελευταίων θεατρικών σεζόν, ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία σε επιλεγμένα ανοιχτά θέατρα και φεστιβάλ.

Μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν, με διαρκή sold out σε Αθήνα (Θέατρο Ιλίσια και Πτι Παλαί) και Θεσσαλονίκη (Βασιλικό Θέατρο), η παράσταση «Μια ζωή» – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας, του Πέτρου Ζούλια με τη Νένα Μεντή, θα συναντήσει το κοινό της σε συνολικά δέκα σταθμούς στην Αττική (Βύρωνας, Κορυδαλλός, Πειραιάς, Χαλάνδρι, Πετρούπολη, Ηλιούπολη, Παπάγου, Λαύριο, Αιγάλεω, Βριλήσσια) και έναν στην Χαλκίδα. Η προπώληση έχει ήδη ανοίξει, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς.

Το έργο του Πέτρου Ζούλια, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον ίδιο, με τη Νένα Μεντή σε μία από τις πιο ώριμες και συγκινητικές ερμηνείες της πρόσφατης θεατρικής της πορείας, αφηγείται τη ζωή μιας απλής λαϊκής γυναίκας που, αδειάζοντας το ατελιέ όπου εργάστηκε για δεκαετίες, ξετυλίγει το νήμα της προσωπικής της ιστορίας.

Μέσα από τις μνήμες, τις απώλειες, τις μικρές καθημερινές χαρές και τα τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές, η παράσταση φωτίζει τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας παράλληλα με τη διαδρομή μιας της ηρωίδας. 

Στο ταξίδι των αναμνήσεων της, γεμάτο με νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά και αγωνία για το μέλλον, συναντάμε την ψυχή του καθημερινού ανθρώπου που συνεχίζει να αγωνίζεται για να ζήσει σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και αμετάκλητα.

Μια ιστορία – φόρος τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.

Σταθμοί περιοδείας:

  • 27/06/2026 ΒΥΡΩΝΑΣ, Θέατρο Βράχων
  • 30/06/2026 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, Θέατρο «Θανάσης Βέγγος»
  • 04/07/2026 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Βεάκειο θέατρο
  • 06/07/2026 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Θέατρο Ρεματιάς
  • 08/07/2026 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Θέατρο Πέτρας
  • 11/07/2026 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δημοτικό θέατρο «Δημήτρης Κιντής»
  • 13/07/2026 ΠΑΠΑΓΟΥ, Κηποθέατρο Παπάγου-Χολαργού
  • 06/09/2026 ΛΑΥΡΙΟ, Πολιτιστικό & Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
  • 12/09/2026 ΧΑΛΚΙΔΑ, Θέατρο «Ορέστης Μακρής»
  • 15/09/2026 ΑΙΓΑΛΕΩ, Θέατρο «Αλέξης Μινωτής»
  • 18/09/2026 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη»

Συντελεστές

  • Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας
  • Σκηνικά: Άννα Ζούλια
  • Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης
  • Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς
  • Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη

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