Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και το 8ο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» παρουσιάζουν τον «Ίωνα» του Ευριπίδη

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Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και το 8ο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» παρουσιάζουν, στην πρώτη τους συμπαραγωγή, μια νέα σκηνική εκδοχή του «Ίωνα» του Ευριπίδη, σε προσαρμογή του συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη.
Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνικών θεσμών αποτελεί πρωτοβουλία των καλλιτεχνικών διευθυντών Δημήτρη Μαραμή, για το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ», και Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης.
Η πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών – στον ίδιο τόπο όπου εκτυλίσσεται η δράση του έργου: στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, κάτω από τις Φαιδριάδες Πέτρες, στη σκιά του Παρνασσού.
Το δελφικό τοπίο δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνικό περιβάλλον της παράστασης, αλλά ως ο φυσικός και συμβολικός πυρήνας του ίδιου του έργου του Ευριπίδη, καθώς ο «Ίων» είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου στους Δελφούς.
Μετά την πρεμιέρα στους Δελφούς, θα ακολουθήσει καλοκαιρινή περιοδεία σε επιλεγμένες διοργανώσεις και φεστιβάλ της Αθήνας και της περιφέρειας, με πρώτο σταθμό το Κάστρο της Λαμίας στις 7 και 8 Ιουλίου.
Η σκηνοθεσία της παράστασης ανήκει στην Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη και τους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά) οι: Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Εγγλέζος και Μάξιμος Μουμούρης.
Ο «Ίων» είναι ένα από τα πιο αμφίσημα έργα του Ευριπίδη. Αν και τραγωδία, ενσωματώνει κωμικά και ρομαντικά στοιχεία, ενώ οι ήρωές του δεν εμφανίζονται ως ιδανικές μορφές, αλλά ως βαθιά ανθρώπινα και αντιφατικά πρόσωπα.
Η Κρέουσα, έπειτα από την κρυφή της ένωση με τον Απόλλωνα, γεννά ένα αγόρι, το οποίο εγκαταλείπει από φόβο και ντροπή. Ο Ερμής μεταφέρει το βρέφος στους Δελφούς, όπου μεγαλώνει υπηρετώντας το ιερό του θεού, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική του καταγωγή.
Χρόνια αργότερα, η Κρέουσα και ο σύζυγός της Ξούθος, ανήμποροι να αποκτήσουν παιδιά, φτάνουν στους Δελφούς αναζητώντας χρησμό. Εκεί, μέσα από ένα ακόμη παιχνίδι του Φοίβου, ο Ξούθος πληροφορείται πως ο Ίων είναι γιος του και αποφασίζει να τον πάρει μαζί του στην Αθήνα.
Η Κρέουσα, αγνοώντας πως πρόκειται για το δικό της παιδί, επιχειρεί να τον δολοφονήσει. Όμως η αλήθεια αποκαλύπτεται και το έργο οδηγείται σε μια απρόσμενη κάθαρση.
Ο Ευριπίδης δεν παρουσιάζει τους ήρωές του ως υπεράνθρωπους, όπως ο Αισχύλος, ούτε ως ιδανικές μορφές, όπως ο Σοφοκλής. Τους φέρνει αντιμέτωπους με τα σκοτεινά πάθη, την αδυναμία και τον φόβο, επιχειρώντας να φωτίσει το πιο αντιφατικό πρόσωπο της ανθρώπινης φύσης.
Στη νέα αυτή προσαρμογή του «Ίωνα» για τρεις ηθοποιούς, οι χαρακτήρες της Κρέουσας, του Ίωνα και του Ερμή – Ξούθου λειτουργούν ως φορείς όλων των συγκρούσεων του έργου, σε μια παράσταση με συνεχείς ανατροπές και έντονο στοιχείο μοίρας.
Η σκηνοθεσία φωτίζει με λιτό και συμβολικό τρόπο τη διαδρομή των ηρώων από την άγνοια στη γνώση και από την εξαπάτηση στην αποκάλυψη. Τα πρόσωπα του έργου αναζητούν τις ρίζες και την ταυτότητά τους, προσπαθώντας να κατανοήσουν ποιοι πραγματικά είναι.
Παράλληλα, το έργο θέτει διαρκώς το ερώτημα της ελεύθερης βούλησης απέναντι στη θεϊκή παρέμβαση. Οι ήρωες καλούνται να επιλέξουν τη μοίρα τους, αμφισβητώντας ακόμη και την ηθική των ίδιων των θεών.
Ο συνδυασμός τραγικών, ρομαντικών και κωμικών στοιχείων, μαζί με τις παρεξηγήσεις, τις δολοπλοκίες και τις έντονες συναισθηματικές μεταπτώσεις, αποτυπώνεται τόσο στη σκηνοθετική γραφή όσο και στην εικαστική ταυτότητα της παράστασης.
INFO
Παίζουν (αλφαβητικά): Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Εγγλέζος και Μάξιμος Μουμούρης.
Πρώτοι σταθμοί περιοδείας
Θέατρο Φρύνιχος – Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών – Είσοδος Ελεύθερη
Κάστρο Λαμίας
Σύντομα θα ανακοινωθεί η καλοκαιρινή περιοδεία σε επιλεγμένες διοργανώσεις και φεστιβάλ της Αθήνας και της περιφέρειας.
Το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» αποτελεί τη σημαντικότερη δράση του Δικτύου Δελφών και διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Λαμιαίων και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
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