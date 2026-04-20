ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:10
20.04.2026 10:52

Νίκος Καραγεωργίου: Συλλυπητήρια από τον ΕΣΒΕΠ για τον θάνατο του ιδρυτή της «3αλφα» – «Εξαίρετος και πολύ αγαπητός συνεργάτης»

Το Διοικητικό Συμβούλιου του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων, μετά την είδηση του θανάτου του Νίκου Καραγεωργίου, ιδρυτή της «3αλφα», εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήριά του σε όλη του την οικογένεια για την απώλεια.

Σε ανακοίνωσή του ο ΕΣΒΕΠ τονίζει ότι ο Νίκος Καραγεωργίου διετέλεσε Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου Επωνύμων Προϊόντων Brands In Greece-ΕΣΒΕΠ από το 2005 έως το 2020. Διακρίθηκε για την ακούραστη δράση του, τη συνέπεια και την αφοσίωσή του, συμβάλλοντας καθοριστικά στο έργο του Συνδέσμου. Υπήρξε ένας εξαίρετος και πολύ αγαπητός συνεργάτης.

Ο Νίκος Καραγεωργίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1946. Ήταν απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά. Υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της εταιρείας Αφοί Κ. Καραγεωργίου, με τον διακριτικό τίτλο 3αλφα, την οποία και ανέδειξε σε ηγέτιδα στον τομέα της. Ταυτόχρονα, διακρίθηκε στην προώθηση των θέσεων της βιομηχανίας όχι μόνο ως Πρόεδρος του Brands In Greece-ΕΣΒΕΠ, αλλά και ως Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς (ΣΒΑΠ) και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος (ΣΕΕΤΕ). Ξεχώρισε επίσης ως Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά (ΙΟΠ) αλλά και με την επί δεκαετιών συμμετοχή του σε Εθνικούς και Διεθνείς Ιστιοπλοϊκούς αγώνες.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 50χρονος σε γλέντι αρραβώνων

Νεκρή γυναίκα που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού

Βόλος: «Λογιστής» έκλεψε 21 λίρες από ηλικιωμένη

Ο Τζον Πάουελ συνθέτει τη μουσική για την ταινία «Minions & Monsters»

Περιπέτεια για τέσσερις ανήλικους κολυμβητές στο Σούνιο

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Επιμένει ο Φλωρίδης – Εμείς αποφασίζουμε για τη θητεία της Παπανδρέου, όχι οι Βρυξέλλες

Παραμένουν στην Κύπρο οι ελληνικές δυνάμεις λόγω πολέμου – Η «Έλλη» αντικατέστησε τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

ΕΡΤ: Εαρινή σύναξη μαμάδων στο πρόγραμμα

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

