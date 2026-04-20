Νίκος Καραγεωργίου: Συλλυπητήρια από τον ΕΣΒΕΠ για τον θάνατο του ιδρυτή της «3αλφα» – «Εξαίρετος και πολύ αγαπητός συνεργάτης»

Το Διοικητικό Συμβούλιου του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων, μετά την είδηση του θανάτου του Νίκου Καραγεωργίου, ιδρυτή της «3αλφα», εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήριά του σε όλη του την οικογένεια για την απώλεια.

Σε ανακοίνωσή του ο ΕΣΒΕΠ τονίζει ότι ο Νίκος Καραγεωργίου διετέλεσε Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου Επωνύμων Προϊόντων Brands In Greece-ΕΣΒΕΠ από το 2005 έως το 2020. Διακρίθηκε για την ακούραστη δράση του, τη συνέπεια και την αφοσίωσή του, συμβάλλοντας καθοριστικά στο έργο του Συνδέσμου. Υπήρξε ένας εξαίρετος και πολύ αγαπητός συνεργάτης.

Ο Νίκος Καραγεωργίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1946. Ήταν απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά. Υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της εταιρείας Αφοί Κ. Καραγεωργίου, με τον διακριτικό τίτλο 3αλφα, την οποία και ανέδειξε σε ηγέτιδα στον τομέα της. Ταυτόχρονα, διακρίθηκε στην προώθηση των θέσεων της βιομηχανίας όχι μόνο ως Πρόεδρος του Brands In Greece-ΕΣΒΕΠ, αλλά και ως Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς (ΣΒΑΠ) και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος (ΣΕΕΤΕ). Ξεχώρισε επίσης ως Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά (ΙΟΠ) αλλά και με την επί δεκαετιών συμμετοχή του σε Εθνικούς και Διεθνείς Ιστιοπλοϊκούς αγώνες.

