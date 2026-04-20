Νεκρή γυναίκα που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού

Μια 51χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών έχασε τη ζωή της το πρωί της Δευτέρας όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού, στη λεωφόρο Αμαλίας 12.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 8:35 το πρωί.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με αυτόπτες μάρτυρες να καλούν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την άτυχη γυναίκα.

Ασθενοφόρο την μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου Τουρισμού.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Οι πρώτες ενδείξεις, ωστόσο, δείχνουν αυτοχειρία. Μάλιστα, πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι συνάδελφός της έχει καταθέσει πως την είδε να ανοίγει το παράθυρο και να πηδάει στο κενό.

Διαβάστε επίσης

Λιοσίων: Πώς οι Αρχές έφτασαν στον ανήλικο οδηγό που παρέσυρε τη 16χρονη (video)

Γιώργος Μυλωνάκης: Πέμπτη ημέρα διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Θεσσαλονίκη: Αγελάδα ξέφυγε και έκανε βόλτες στην εθνική οδό στο ύψος της Σίνδου (video)