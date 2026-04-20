Γιώργος Μυλωνάκης: Πέμπτη ημέρα διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Για πέμπτη ημέρα συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από την ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, που υπέστη το πρωί της περασμένη Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ. Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος και η κατάστασή του κρίνεται ως κρίσιμη με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας του, μετά τον εμβολισμό που έγινε στο ανεύρισμα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το «κλείσιμο» της μιας εβδομάδας νοσηλείας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί κάποιες επιπλοκές.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε και χθες – για περίπου 4 ώρες – στον «Ευαγγελισμό», όπου και ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη, ενώ σήμερα ενδέχεται να εκδοθεί και νέα ανακοίνωση από το νοσοκομείο.

