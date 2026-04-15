Στον Ευαγγελισμό με λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιώργος Μυλωνάκης

Λιποθυμικό επεισόδιο υπέστη στη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα πληροφορίες, o στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου βρίσκεται αυτή την ώρα, και οι γιατροί προχωρούν σε εξετάσεις για να διαπιστώσουν τα αίτια της αδιαθεσίας του.

