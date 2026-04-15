Ελληνοτουρκικά: «Θαλασσοταραχή» στα «ήρεμα νερά» – Η Τουρκία αυξάνει την πίεση προς την Αθήνα

Όλο και πιο συχνές – αλλά και ποιοτικά πιο έντονες – γίνονται οι τουρκικές προκλήσεις το τελευταίο διάστημα, θέτοντας την Αθήνα σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας, καθώς, όπως φαίνεται, η περίοδος των «ήρεμων νερών» βαίνει προς το τέλος της – αν δεν έχει ήδη τελειώσει.

Μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών το ελληνικό ΥΠΕΞ υποχρεώθηκε να απαντήσει δύο φορές στην τουρκική διπλωματία: μία τη Δευτέρα, μετά τις προκλητικές δηλώσεις Φιντάν για τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ (δηλώσεις που έμοιαζαν με ευθεία παρέμβαση στην εξωτερική πολιτική της χώρας) και μία την Τρίτη, όταν η Αθήνα υποχρεώθηκε να υπενθυμίσει στην Άγκυρα ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι απλώς μουσουλμανική και όχι τουρκική (μετά από ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τα 99 χρόνια από την ίδρυση της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, όπου έθετε και πάλι θέμα μειονότητας).

Η αλήθεια είναι ότι η προκλητική ρητορική της Άγκυρας έχει αρχίσει (σε έντονο βαθμό) εδώ και λίγο παραπάνω από ένα μήνα, δηλαδή, μετά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει δύο φρεγάτες και τέσσερα F-16 στην Κύπρο, αφότου η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι δέχθηκε επίθεση από drones. Η Τουρκία αντέδρασε έντονα σε αυτή την απόφαση και οι αντιδράσεις της έγιναν ακόμα πιο βίαιες, όταν η Αθήνα αποφάσισε να ενισχύσει την αεράμυνα της χώρας, στέλνοντας στην Κάρπαθο μια συστοιχία του αντιαεροπορικού/αντιπυραυλικού συστήματος Patriot. Ενώ δεν είδε με καλό μάτι και την εγκατάσταση άλλου συστήματος Patriot στα βόρεια της χώρας για την ενίσχυση της άμυνας της Βουλγαρίας.

Νωρίτερα, η Αθήνα είχε πετύχει… γκολ, καθώς κατόρθωσε να αποκλείσει την Τουρκία από τις χώρες εκτός ΕΕ που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στα εξοπλιστικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το εργαλείο SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, αν και παραμένει ασαφές αν τουρκικές αμυντικές εταιρείες δεν θα συμμετέχουν σε κάποια από τα προγράμματα αυτά, μέσω συνεργασιών με άλλες χώρες – μέλη της ΕΕ (άλλωστε, η Γερμανία είχε εκφράσει ανοιχτά τη διάθεσή της να δεχθεί την Τουρκία στο SAFE, ενώ, π.χ. η Βρετανία – η οποία ετοιμάζεται να της πουλήσει 40 μαχητικά Eurofighter Typhoon – είχε υποστηρίξει ότι η Τουρκία θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης).

Στο ΥΠΕΞ, λένε οι πληροφορίες, η νέα αυτή κλιμάκωση της ρητορικής της Τουρκίας θεωρείται σε κάποιο βαθμό αναμενόμενη, ειδικά από το ξέσπασμα της νέας σύρραξης στη Μέση Ανατολή, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει να εμφανίζεται ως μια περιφερειακή υπερδύναμη και – θεωρείται ότι – προσπαθεί με τις κινήσεις και τις δηλώσεις της να αποκτήσει ηγεμονικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, απευθυνόμενη με γλώσσα που άλλες ισλαμικές/αραβικές χώρες αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής.

Από εκεί και πέρα, διπλωματικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η Άγκυρα ανησυχεί ότι θα βρεθεί εκτός παιχνιδιού, όταν τελειώσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν και θα ανασχεδιαστεί – υποχρεωτικά – η αρχιτεκτονική ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, σε αντίθεση με Ελλάδα και Κύπρο που, χάρη στη στρατηγική συμμαχία τους με το Ισραήλ, τις καλές σχέσεις σχεδόν με το σύνολο του αραβικού κόσμου, αλλά και τον αναγνωρισμένο ρόλο τους ως δυνάμεις σταθερότητας και νηφαλιότητας στην περιοχή, ενδέχεται να αναβαθμιστούν γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά.

Δεν είναι τυχαίο, λένε οι ίδιοι κύκλοι, ότι το τελευταίο διάστημα η Τουρκία έχει επιστρέψει στις παλιές… κακές συνήθειες των παραβιάσεων του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, αλλά και ότι αυξάνονται τα επιθετικά για την Ελλάδα δημοσιεύματα σε τουρκικά ΜΜΕ, κυρίως δε σε φιλικά προς το καθεστώς Ερντογάν. Από την άλλη, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι η Αθήνα δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να κάνει πίσω σε ό,τι αφορά στα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά ούτε σκοπεύει να προκαλέσει προσκόμματα στον διάλογο με την Άγκυρα που συνεχίζεται κανονικά βάσει των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων.

Άλλωστε, υπενθυμίζεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει στις κοινές δηλώσεις του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το τέλος του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, στην Άγκυρα, ότι «ως γειτονικές χώρες, καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας με ψυχραιμία και με υπευθυνότητα, μιλώντας με ειλικρίνεια και έχοντας πάντα σταθερή αναφορά το Διεθνές Δίκαιο. Ακόμα και όταν διαφωνούμε, είναι σημαντικό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις και εντάσεις. Και θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική, είμαστε πάντα προσηλωμένοι στον διάλογο, ο οποίος θα πρέπει να διεξάγεται με καλή πίστη και αμοιβαίο σεβασμό».

Πάντως, αυτό που ξεκαθαρίζεται σε όλους τους τόνους στην Αθήνα είναι ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την προσπάθεια διατήρησης των «ήρεμων νερών», αλλά δεν πρόκειται να αφήνει να «πέσει κάτω» η παραμικρή πρόκληση από πλευράς Τουρκίας, ειδικά σε μια τόσο ρευστή και «περίεργη» συγκυρία, όπως η τρέχουσα.

