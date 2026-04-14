ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:08
Ο Πέτσας αδειάζει Λαζαρίδη και… κυβέρνηση: «Περιμένω ξεκάθαρες απαντήσεις, όλα πήγαν λάθος»

Ο Στέλιος Πέτσας κράτησε ξεκάθαρες αποστάσεις τόσο απέναντι στον Μακάριο Λαζαρίδη, όσο και στο κόμμα για τον τρόπο που έχει χειριστεί την υπόθεση του υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης με το πτυχίο του, καθώς πέντε ημέρες μετά, ακόμη περιμένει η κοινή γνώμη απαντήσεις για το πώς πήρε θέση επιστημονικού συνεργάτη.

«Στην ουσία πρέπει να απαντηθεί με ποια διαδικασία προσλήφθηκε και θέλω επίσημη απάντηση, όχι μια εκτίμηση. Να μας πουν τι δικαιολογητικά του ζητήθηκαν για την πρόσληψη του» σχολίασε ο Στ. Πέτσας στο Open μετά τα όσα είπε ο Λαζαρίδης νωρίτερα στην ίδια εκπομπή.

«Υπαρχει πλαίσιο για τις προσλήψεις. Και στο ζήτημα της επικοινωνίας έχει πάει όλο λάθος. Ολα αυτά τα χρόνια το βιογραφικό του το ήξερε ο κόσμος. Το να μην υπάρχει επισημη τοποθετηση μετά από τόσες μέρες, υπάρχει ένα κενό… Περιμένω τοποθέτηση από το υπουργείο (Παιδείας) και την κυβέρνηση. Ολα πήγαν λάθος. Πέντε μέρες το συζητούμε» πρόσθεσε αφήνοντας ξεκάθαρα αιχμές και στην κυβέρνηση για το πώς έχει χειριστεί το θέμα.

Για την πρόσληψη του Μ. Λαζαρίδη ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και αν ήταν σωστή η πρόσληψή του, απάντησε: «θα ήταν προτιμότερο να έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση από την πρώτη στιγμή. Περιμένω σήμερα καθαρές τοποθετήσεις».

