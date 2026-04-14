Εκλογικά… μαγειρέματα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο

Παρότι όπως επαναλαμβάνει – με κίνδυνο να καταστεί… κουραστικός – ο πρωθυπουργός, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στο τέλος της τετραετίας, εντούτοις ήδη έχει φουντώσει η συζήτηση σχετικά με το ποιος θα είναι υποψήφιος και πού.

Λογικό, θα πει κανείς, καθώς το κλίμα είναι βαρύ στο κυβερνητικό στρατόπεδο, λόγω των «χαμηλών πτήσεων» που προκαλεί η νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη υπάρχουν σενάρια για κάλπες το φθινόπωρο.

Εν πάση περιπτώσει, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ, καθώς και χαίρει της μεγάλης εκτίμησης του πρωθυπουργού, αλλά και θα δουλεύει κυριολεκτικά μέχρι το… παρά ένα των εκλογών.

Σκέψεις για θέση στο Επικρατείας φαίνεται ότι υπάρχουν και για το αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ, Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος ως γνωστόν χειρίζεται τα του Ταμείου Ανάκαμψης και, επίσης, θα έχει δουλεία ως το τέλος της κυβερνητικής θητείας.

Διαβάστε επίσης

