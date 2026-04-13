Ο Άδωνις και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός του κόσμου

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα ένα προσωπικό πασχαλινό μήνυμα περιγέγραψε τη Μεγάλη Παρασκευή που πέρασε στη λακωνική Μάνη μαζί με τους γιους του, συνδυάζοντας οικογενειακές στιγμές με επισκέψεις σε δομές υγείας της περιοχής.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται τόσο στις εικόνες και τα τοπία που επισκέφθηκε – από το Σκουτάρι και την Αρεόπολη έως το Γερολιμένα, τη Βάθεια και το Ακρωτήρι Ταίναρο – όσο και στην παρουσία του στα Κέντρα Υγείας Αρεόπολης και Γυθείου, όπου συνεχάρη το προσωπικό για το έργο του και αντάλλαξε ευχές για τοΠάσχα.

Ιδιαίτερη μνεία κάνει στον γενικό ιατρό Ανάργυρο Μαριόλη, που έχει πάρει το βραβείο του καλύτερου γιατρού Πρωτοβάθμιας Υγείας στον κόσμο, τον οποίο χαρακτηρίζει «κόσμημα» για το ΕΣΥ, ενώ παράλληλα στέκεται στον ρόλο των εργαζομένων του ΕΣΥ που παραμένουν στις θέσεις τους ακόμη και τις ημέρες των γιορτών.

Όλη η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Καλή Ανασταση και καλό Πάσχα σε όλους! Χθες Μεγάλη παρασκευή, έλειπε η Ευγενία σε ταξίδι στο εξωτερικό για ένα σπουδαίο συνέδριο για την ελληνική γλώσσα και πήρα τους γιους μου και πήγαμε στη λακωνική Μάνη. Πήγαμε στις Καμάρες, κάναμε μπάνιο στο Σκουτάρι, σε ένα καταπληκτικό πραγματικά μέρος, και μετά πήγαμε στην Αρεόπολη για να επισκεφθούμε το Κέντρο Υγείας Αερόπολης. Έπρεπε να το κάνω, γιατί οι διακοπές-διακοπές αλλά το καθήκον-καθήκον.

Άλλωστε εκεί συνάντησα τον καλύτερο προσωπικό γιατρό στην Ελλάδα, τον κύριο Μαριόλη, που κρατάει το Κέντρο Υγείας εκεί σε εξαιρετικό επίπεδο. Έχει πάρει το βραβείο του καλύτερου γιατρού Πρωτοβάθμιας Υγείας στον κόσμο και αποτελεί ένα αληθινό κόσμημα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γυρνάει τριακόσια και πλέον χωριά και τους κρατάει υγιείς. Μετά περπατήσαμε μαζί στην Αρεόπολη. Συναντήσαμε και τον άξιο δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Ανδρεάκο. Είδαμε πάρα πολύ κόσμο, έβγαλαν φωτογραφίες, άλλος με τα καλά του, άλλος τα στραβά. Ζήσαμε, όμως, τα υπέροχα σοκάκια της Αρεόπολης. Μια καταπληκτική πραγματικά περιοχή, απίστευτη! Που αξίζει πραγματικά όλοι σας να επισκεφθείτε, γιατί αν δεν έχετε πάει, πραγματικά, χάνετε.

Μετά, επισκεφθήκαμε το Γερολιμένα. Μα πραγματικά, όποιος δεν έχει πάει στο Γερολιμένα, δεν μπορεί να φανταστεί τι χάνει. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό μέρος, απίστευτο. Και μετά, πήγαμε στη Βάθεια, τη μεγάλη καστροπολιτεία της Μάνης. Αριστούργημα. Σκηνικό πραγματικό από ταινία. Αξίζει να πας να το δεις, θα τρελαθείς. Οι ομορφιές της περιοχής σου σου παίρνουν πραγματικά το μυαλό. Νομίζεις ότι γυρνάς χίλια χρόνια πίσω.

Για να καταλήξουμε τελικά πολύ πιο πίσω από το Βυζάντιο και από την καστροπολιτεία, καθώς αμέσως μετά πήγαμε στο Ακρωτήρι Ταίναρο, και επισκεφθήκαμε το νεκτρομαντείο των αρχαίων. Εκεί, που υποτίθεται ήταν η είσοδος στον κάτω κόσμο.

Το βράδυ, επισκέφθηκα πριν τον Επιτάφιο, το Κέντρο Υγείας Γυθείου, για να ευχηθώ καλές γιορτές και καλή Ανάσταση στο άξιο προσωπικό μας, που ακόμα και τέτοιες Άγιες μέρες είναι εκεί, στο καθήκον, και δίνει την υγεία στον κόσμο. Και καταλήξαμε στην Ιερά περιφορά του Επιταφίου ή των Επιταφίων καλύτερα, στο Γύθειο, όπου όλοι οι Επιτάφιοι συναντήθηκαν σε ένα.

Και σκέφτηκα. Με ελάχιστα χρήματα σε κάποια καταλύματα απολύτως προσιτά για όλους, καταφέραμε να κάνουμε μία μέρα τόσο ωραίων διακοπών με τους γιους μου. Πόσο ευλογημένοι είμαστε που ζούμε στην Ελλάδα; Και ας γκρινιάζουμε όλη μέρα, και ας λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι.

Καλή Ανάσταση!»

