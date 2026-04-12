ΝΔ: Εις αναζήτηση νέου γραμματέα – Ή, μήπως, όχι;

Όπως είναι γνωστό, ο Κώστας Σκρέκας παραιτήθηκε από γραμματέας της ΝΔ, μόλις έφθασε στη Βουλή η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία περιλαμβανόταν και το όνομά του.

Επίσης, είναι γνωστό ότι τη θέση του Κώστα Σκρέκα, τουλάχιστον μέχρι το συνέδριο της ΝΔ, ανέλαβε ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος, Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος είναι ένας από τους έμπιστους ανθρώπους του πρωθυπουργού και προέδρου της «γαλάζιας» παράταξης, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η στήλη, λοιπόν, ρώτησε σχετικά με το αν θα υπάρξει νέος γραμματέας μετά το συνέδριο και αυτό που μπορεί να σας πει είναι ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 και ότι ο Κ. Μητσοτάκης σκέφτεται πολύ σοβαρά να διατηρήσει σε αυτό το πόστο, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, τον Σ. Κονταδάκη.

Έμπειρος είναι, στενός συνεργάτης του Κυριάκου είναι, το κόμμα το ξέρει σαν την παλάμη του, οπότε, γιατί όχι, ήταν η ατάκα που μας είπε κομματική πηγή και την οποία σας μεταφέρουμε, έτσι, για να έχετε μια εικόνα των διεργασιών εντός της ΝΔ.

