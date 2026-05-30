ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει την αλαζονεία σε επίσημη γραμμή»

«Η εικόνα της κυβέρνησης δια στόματος Παύλου Μαρινάκη αποτυπώνεται σε δύο λέξεις: αυταρχισμός και αυθαιρεσία», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Από τη μία δηλώνει προκλητικά ότι “δεν γνωρίζει” αν υπάρχουν ρατσιστές και βασανιστές στην Ελληνική Αστυνομία, την ώρα που ο Συνήγορος του Πολίτη, σε πόρισμα-κόλαφο για τον θάνατο του Μοχάμεντ Καμράν, καταγράφει σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης κατά τη διάρκεια της κράτησής του και ζητά διερεύνηση ρατσιστικού κινήτρου. Από την άλλη, ακόμη τρεις δημοσιογράφοι οδηγούνται στα δικαστήρια επειδή έκαναν τη δουλειά τους, αποκαλύπτοντας στοιχεία για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων σε δημόσια υπόθεση. Η νομική ενέργεια, που στρέφεται κατά των δημοσιογράφων Δανάης Μαραγκουδάκη, Σταύρου Μαλιχούδη και της διευθύντριας του Solomon, Ηλιάνας Παπαγγελή, είναι απαράδεκτη», υπογραμμίζει, σχολιάζοντας πως «αντί η κυβέρνηση να απολογηθεί για την καθυστέρηση ενσωμάτωσης ουσιαστικού πλαισίου προστασίας απέναντι στις SLAPP διώξεις, επιλέγει την ειρωνεία, τις επιθέσεις στους δημοσιογράφους και τις υπεκφυγές».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει την αλαζονεία σε επίσημη κρατική γραμμή. Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι η κανονικοποίηση ενός επικίνδυνου καθεστώτος αυταρχισμού», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καταλήγει, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει «να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του Τύπου, απέναντι σε μια κυβέρνηση που νομίζει ότι θα εξακολουθεί να μη λογοδοτεί πουθενά για τις αθλιότητές της».

Διαβάστε επίσης:

Νέα Αριστερά: «Σπόντες» για τους βουλευτές που σχεδιάζουν ανεξαρτητοποίηση

Τίτλοι τέλους για τη Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος και άλλοι 3 βουλευτές

Χρ. Κακλάμανης: Αν το ΠΑΣΟΚ ήξερε το πόρισμα Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα ζητούσε προανακριτική