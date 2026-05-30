search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 14:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2026 14:33

Χρ. Κακλάμανης: Αν το ΠΑΣΟΚ ήξερε το πόρισμα Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα ζητούσε προανακριτική

30.05.2026 14:33
kaklamanis

Στην παραδοχή ότι εάν η Βουλή γνώριζε την έκθεση Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ζητούσε προανακριτική, προέβη ο Χρήστος Κακλαμάνης.

Μιλώντας στο Action24 και την εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές», ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του κόμματος ρωτήθηκε για την έκθεση η οποία παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις 18 Μαΐου, τρεις ημέρες πριν από την ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής κατά των Σπ. Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή.

Στο ερώτημα αν έπρεπε να έχει παραδοθεί και στη Βουλή το πόρισμα Τυχεροπούλου, προ της ψηφοφορίας, ο κ. Κακλαμάνης απάντησε καταφατικά.

«Αν την είχαν στα χέρια τους έπρεπε να τη στείλουν όλη τη δικογραφία», είπε, προσθέτοντας: «Αν λέει ότι δεν είχαν ευθύνες οι δύο υπουργοί, ασφαλώς και δεν θα ζητούσαμε προανακριτική, αυτονόητο δεν είναι;».

Διαβάστε επίσης:

Μαραντζίδης: «Από σκαιός αντικομμουνιστής για κάποιους έγινα Τζέιμς Μποντ» – Προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Το μεγάλο ερώτημα του Αιγαίου: Θα βρεθεί η Ελλάδα «μόνη» απέναντι στην Τουρκία για τη Mavi Vatan;

Η ΕΛ.Α.Σ. οργανώνεται: Έρχονται τα προσωρινά όργανα, ξεκινά οικονομική καμπάνια, οργώνουν τη χώρα οι «εθελοντές»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fanaras-metron-analysis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο «καρφί» Φαναρά για όσους αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις 

venizelos el aerodromio
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 33χρονος για πορνογραφία ανηλίκων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

kaklamanis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρ. Κακλάμανης: Αν το ΠΑΣΟΚ ήξερε το πόρισμα Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα ζητούσε προανακριτική

podilatis portogallia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ποδηλάτης ξυλοκόπησε άγρια γυναίκα οδηγό στη μέση του δρόμου (Video)

marantzidis_nikos_new

Μαραντζίδης: «Από σκαιός αντικομμουνιστής για κάποιους έγινα Τζέιμς Μποντ» – Προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

turkish_navy_new_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μεγάλο ερώτημα του Αιγαίου: Θα βρεθεί η Ελλάδα «μόνη» απέναντι στην Τουρκία για τη Mavi Vatan;

Renault-4-E-Tech-electric-Techno-Cloud-Blue-5-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ομορφότερο B-SUV μόλις ήρθε στην Ελλάδα – Τιμή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 14:45
fanaras-metron-analysis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο «καρφί» Φαναρά για όσους αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις 

venizelos el aerodromio
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 33χρονος για πορνογραφία ανηλίκων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

kaklamanis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρ. Κακλάμανης: Αν το ΠΑΣΟΚ ήξερε το πόρισμα Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα ζητούσε προανακριτική

1 / 3