Χρ. Κακλάμανης: Αν το ΠΑΣΟΚ ήξερε το πόρισμα Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα ζητούσε προανακριτική

Στην παραδοχή ότι εάν η Βουλή γνώριζε την έκθεση Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ζητούσε προανακριτική, προέβη ο Χρήστος Κακλαμάνης.

Μιλώντας στο Action24 και την εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές», ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του κόμματος ρωτήθηκε για την έκθεση η οποία παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις 18 Μαΐου, τρεις ημέρες πριν από την ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής κατά των Σπ. Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή.

Στο ερώτημα αν έπρεπε να έχει παραδοθεί και στη Βουλή το πόρισμα Τυχεροπούλου, προ της ψηφοφορίας, ο κ. Κακλαμάνης απάντησε καταφατικά.

«Αν την είχαν στα χέρια τους έπρεπε να τη στείλουν όλη τη δικογραφία», είπε, προσθέτοντας: «Αν λέει ότι δεν είχαν ευθύνες οι δύο υπουργοί, ασφαλώς και δεν θα ζητούσαμε προανακριτική, αυτονόητο δεν είναι;».

Διαβάστε επίσης:

Μαραντζίδης: «Από σκαιός αντικομμουνιστής για κάποιους έγινα Τζέιμς Μποντ» – Προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Το μεγάλο ερώτημα του Αιγαίου: Θα βρεθεί η Ελλάδα «μόνη» απέναντι στην Τουρκία για τη Mavi Vatan;

Η ΕΛ.Α.Σ. οργανώνεται: Έρχονται τα προσωρινά όργανα, ξεκινά οικονομική καμπάνια, οργώνουν τη χώρα οι «εθελοντές»



