ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 16:31
Tο Ποντίκι Web

Αγρίνιο: Τροχαίο με εγκατάλειψη – Οδηγός εκτόξευσε 17 μέτρα 74χρονο

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε την Παρασκευή στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην Αγία Βαρβάρα, όταν οδηγός ΙΧ εκσφενδόνισε 17 μέτρα 74χρονο και τον άφησε αιμόφυρτο στον δρόμο.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο οδηγός, ηλικίας περίπου 30 έως 35 ετών, που φέρεται να επέβαινε σε μπλε Fiat Punto, όχι μόνο δεν σταμάτησε να προσφέρει βοήθεια, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε από το σημείο.

Ο 74χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με σπασμένη κλείδα, κατάγματα στα πλευρά και σοβαρές κακώσεις. Παράλληλα υποβάλλεται σε αξονικές τομογραφίες, καθώς οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο εσωτερικής αιμορραγίας.

Οι αστυνομικές αρχές του Αγρινίου έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού που εγκατέλειψε το θύμα αβοήθητο.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 74χρονου απευθύνει δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή είδε οτιδήποτε σχετικό με το περιστατικό να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία, ώστε να συμβάλει στον εντοπισμό του δράστη και στην απόδοση ευθυνών.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

