Ο Έβανς προηγείται στο Ράλι Ιαπωνίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Έλφιν Έβανς θα «μπει» με προβάδισμα 17.8 δευτερολέπτων στην τελευταία ημέρα του Ράλι Ιαπωνίας ύστερα από το δραματικό σημερινό «σκέλος», κατά το οποίο ο «ομόσταυλός» του στην Toyota, Όλιβερ Σόλμπεργκ, εγκατέλειψε.
Ο Έβανς ξεκίνησε τις ειδικές του Σαββάτου έχοντας προβάδισμα 15.7 δευτερολέπτων έναντι του Σόλμπεργκ, με τον Σουηδό να πιέζει και να «ρίχνει» τη διαφορά στα 10.6 δεύτερα. Όμως, η προσπάθεια του Σόλμπεργκ ολοκληρώθηκε… άδοξα στην πρώτη απογευματινή ειδική, καθώς βγήκε εκτός δρόμου σε μια αριστερή στροφή και χτύπησε ένα δέντρο με το πίσω δεξί μέρος του Yaris Rally1.
Η εγκατάλειψη του Σουηδού «ανέβασε» τον Γάλλο εννέα φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Σεμπαστιάν Οζιέ, στη δεύτερη θέση (+17.8 δευτερόλεπτα), ενώ ο Φινλανδός Σάμι Παγιάρι (+44.4) και ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα (+1:11.3) συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα για λογαριασμό της Toyota ύστερα από την ολοκλήρωση των 120,22 αγωνιστικών χιλιομέτρων του Σαββάτου.
Ο Έβανς παραδέχθηκε ότι έχασε χρόνο περνώντας το «πληγωμένο» αυτοκίνητο του Σόλμπεργκ, ωστόσο ο Ουαλός διατήρησε τη συγκέντρωσή του στις απογευματινές ειδικές, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η φθορά των ελαστικών έγιναν ολοένα και πιο δύσκολα στη διαχείριση. Πάντως, και ο ίδιος… καρδιοχτύπησε στην τελευταία ειδική της ημέρας, καθώς πήρε ανοιχτά μια αριστερή στροφή και βρέθηκε πολύ κοντά σε μια μπαριέρα, αλλά τη… γλίτωσε χωρίς ζημιά στο αυτοκίνητό του.
Διαβάστε επίσης:
Αποκάλυψη για τα κορυφαία SUV της Mercedes-Benz – Πρώτες τιμές
Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι ειδικές του Σαββάτου που αξίζει να πας
Το οικονομικό EV φορτηγάκι-SUV του Jeff Bezos βγαίνει στην αγορά – Πάνω από 160.000 κρατήσεις (photos/video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.