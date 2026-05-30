Ο Έβανς προηγείται στο Ράλι Ιαπωνίας

Ο Έλφιν Έβανς θα «μπει» με προβάδισμα 17.8 δευτερολέπτων στην τελευταία ημέρα του Ράλι Ιαπωνίας ύστερα από το δραματικό σημερινό «σκέλος», κατά το οποίο ο «ομόσταυλός» του στην Toyota, Όλιβερ Σόλμπεργκ, εγκατέλειψε.

Ο Έβανς ξεκίνησε τις ειδικές του Σαββάτου έχοντας προβάδισμα 15.7 δευτερολέπτων έναντι του Σόλμπεργκ, με τον Σουηδό να πιέζει και να «ρίχνει» τη διαφορά στα 10.6 δεύτερα. Όμως, η προσπάθεια του Σόλμπεργκ ολοκληρώθηκε… άδοξα στην πρώτη απογευματινή ειδική, καθώς βγήκε εκτός δρόμου σε μια αριστερή στροφή και χτύπησε ένα δέντρο με το πίσω δεξί μέρος του Yaris Rally1.

Η εγκατάλειψη του Σουηδού «ανέβασε» τον Γάλλο εννέα φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Σεμπαστιάν Οζιέ, στη δεύτερη θέση (+17.8 δευτερόλεπτα), ενώ ο Φινλανδός Σάμι Παγιάρι (+44.4) και ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα (+1:11.3) συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα για λογαριασμό της Toyota ύστερα από την ολοκλήρωση των 120,22 αγωνιστικών χιλιομέτρων του Σαββάτου.



Ο Έβανς παραδέχθηκε ότι έχασε χρόνο περνώντας το «πληγωμένο» αυτοκίνητο του Σόλμπεργκ, ωστόσο ο Ουαλός διατήρησε τη συγκέντρωσή του στις απογευματινές ειδικές, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η φθορά των ελαστικών έγιναν ολοένα και πιο δύσκολα στη διαχείριση. Πάντως, και ο ίδιος… καρδιοχτύπησε στην τελευταία ειδική της ημέρας, καθώς πήρε ανοιχτά μια αριστερή στροφή και βρέθηκε πολύ κοντά σε μια μπαριέρα, αλλά τη… γλίτωσε χωρίς ζημιά στο αυτοκίνητό του.

