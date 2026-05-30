Νέα Αριστερά: «Σπόντες» για τους βουλευτές που σχεδιάζουν ανεξαρτητοποίηση

Ενοχλημένη με την επιλογή βουλευτών της Νέας Αριστεράς να ανεξαρτητοποιηθούν, εμφανίζεται η πλειοψηφία του κόμματος.

Κύκλοι της Πατησίων σχολίαζαν το Σάββατο (30/05) ότι «όσοι τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους, μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκφράσει στα όργανα του Κόμματος, τους λόγους για τους οποίους οδηγούνται σε αυτή την απόφαση. Μας προκαλεί εντύπωση πως αποφάσισαν να φύγουν από την Νέα Αριστερά, τη στιγμή που εφαρμόζεται η απόφαση του Προγραμματικού Συνεδρίου, την οποία υπερψήφισαν».

Συνέχιζαν, δε, ως εξής: «Η απόφαση τους, δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφοίτησης του Αγίου Πνευματος. Συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση και τη δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ. Όταν οι συγκεκριμένοι βουλευτές αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσαν για την εναντίωση τους σε προσωποπαγή κόμματα, στις συνέπειες του αρχηγισμού. Είναι απορίας άξιον γιατί τρία χρόνια μετά, αποφασίζουν να προσεγγίσουν σε ένα τέτοιο.

Όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν της Νέα Αριστερά και να διαλύσουν την Κοινοβουλευτική της Ομάδα, να αποκλείσουν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μιας φωνής της αριστεράς την περίοδο της υπερσυντηρητικής παλινόρθωσης, θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες».

