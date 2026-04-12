Δένδιας: Πάσχα στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «126» του Έβρου (Photo)

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε, σήμερα, το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «ανήμερα του εορτασμού της Ανάστασης του Θεανθρώπου, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη» είχε τη μεγάλη χαρά να ανταλλάξει «ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας που φρουρούν τα ανατολικά χερσαία σύνορα της πατρίδας μας» και όπως αναφέρει, «να τους εκφράσω την υπερηφάνεια μου για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας».
Στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «126» στον #Έβρο, ανήμερα του εορτασμού της Ανάστασης του Θεανθρώπου, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 12, 2026
Είχα τη μεγάλη χαρά να ανταλλάξω ευχές για το #Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας που φρουρούν τα ανατολικά… pic.twitter.com/qpSC9GZq0D
