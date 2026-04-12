Μητσοτάκης: Η πασχαλινή φωτογραφία με τη Μαρέβα και οι ευχές

Με μια διαφορετική από τις συνηθισμένες κυριακάτικες αναρτήσεις του, στις οποίες επιχειρεί τον απολογισμό της εβδομάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε τις ευχές του για το Πάσχα μέσω των social media.
Ο πρωθυπουργός ανέβασε μια φωτογραφία που αγκαλίαζει τη σύζυγό του Μαρέβα με φόντο τη θάλασσα και έγραψε στη λεζάντα «Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά με υγεία!»
Το ζευγάρι βρίσκεται στα Χανιά για τις γιορτές και χθες παρακολούθησε την Ακολουθία της Ανάστασης στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα παραμείνει στα Χανιά για την Κυριακή του Πάσχα και θα αναχωρήσει τη Δευτέρα.
