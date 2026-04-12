Στις Κορακιές Χανίων έκανε Ανάσταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης (photos)

Την Ακολουθία της Αναστάσεως στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών, στα Χανιά παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ.Μητσοτάκης συνοδευόταν από τη σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, θα παραμείνει στα Χανιά για την Κυριακή του Πάσχα και θα αναχωρήσει τη Δευτέρα.

Το πασχαλινό μήνυμα Μητσοτάκη

Με όπλα μας την οικονομία, την άμυνα και τη συνοχή θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα, ανέφερε στο μήνυμά του ο πρωθυπυοργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την Ανάσταση και το Πάσχα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Ενώ το Πάσχα Ελλήνων αποτελεί έναδιαχρονικό βίωμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Μία ημέρα ξεχωριστή, που μας υπενθυμίζει ότι μπορούμενα υπερβούμε κάθε εμπόδιο, αρκεί να έχουμε ενότηταμεταξύ μας και πίστη στο αύριο και στην κοινή μας πορεία.

Η Λαμπρή σηματοδοτεί, επίσης, τον ερχομό της άνοιξης. Μας δίνει, έτσι, μεγαλύτερη δύναμη μέσα σε έναν κόσμο ανατροπών και αβεβαιότητας. Τονίζοντας, παράλληλα, πόσο σημαντικές είναι οι κατακτήσεις μας μέχρι τώρα. Με την Ελλάδα να βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου.

Τα προβλήματα, ασφαλώς, δεν λείπουν. Όμως θα τα ξεπεράσουμε και πάλι όπως τόσες και τόσες δυσκολίες που τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες. Με όπλα τη δυναμική οικονομία μας. Την ισχυρή μας άμυνα. Τη δημιουργικότητα του λαού μας. Και, πάνω απ’ όλα, τη συνοχή της κοινωνίας μας.

Αυτές τις ώρες της χαράς, η σκέψη μας είναι με εκείνους που δεν θα βρεθούν στο γιορταστικό τραπέζι. Κυρίως με όσους επαγρυπνούν για να κρατούν ασφαλή την πατρίδα. Σε αυτούς που φροντίζουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία μας. Όπως και σε εκείνους που βρίσκονται στον δρόμο για τη δική μας ασφάλεια.

Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γη. Χρόνια πολλά, με αισιοδοξία! Καλό Πάσχα!

