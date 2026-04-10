«Ω γλυκύ μου Έαρ»: Σε επιτάφιο στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι (Photos)

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, παρακολούθησε την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά.

Είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης παρευρίσκεται ως Πρωθυπουργός στον συγκεκριμένο Ιερό Ναό για την Ακολουθία του Επιταφίου βιώνοντας μια κατανυκτική εμπειρία.

“Ω γλυκύ μου Έαρ” έγραψε σε ανάρτησή της η κα Μαρέβα Μητσοτάκη δημοσιοποιώντας τις σχετικές φωτογραφίες.

Την προηγούμενη φορά, τον Απρίλιο του 2022 Μεγάλη Παρασκευή, είχε παρευρεθεί μαζί με την σύζυγό του στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου στο Μειντάνι Χαλέπας.

Ο πρωθυπουργός θα περάσει στα Χανιά τη γιορτή της Ανάστασης και του Πάσχα οικογενειακά και ιδιωτικά καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες επισκέψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αναχωρήσει από τα Χανιά μέχρι την Δευτέρα του Πάσχα καθώς την ερχόμενη Πέμπτη 16/4 έχει προγραμματισθεί η συζήτηση στην Βουλή για το “κράτος δικαίου”.

