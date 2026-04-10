Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους θέλουν να επιβληθεί όριο ηλικίας στα social media

Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ορίσουν κατώτατες ηλικίες για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με νέα έρευνα του POLITICO σε έξι μεγάλες χώρες της ΕΕ.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η ελάχιστη ηλικία θα πρέπει να είναι τα 16 έτη, ενώ ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι η ηλικία θα πρέπει να είναι μεταξύ 13 και 15 ετών. Μόνο το 4% δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 22% δήλωσε ότι οι περιορισμοί θα πρέπει να αφεθούν στην κρίση των γονέων.

Η έρευνα European Pulse του Politico πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν σε μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στα social media.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχουν ταχθεί υπέρ της επιβολής απαγορεύσεων, με τον Σάντσεθ να κάνει λόγο για ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από την «ψηφιακή Άγρια Δύση».

Στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστεί απαγόρευση χρήσης social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από τον Ιανουάριο του 2027, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης ενιαίου ορίου ηλικίας σε επίπεδο ΕΕ.

Αντιδράσεις

Παρά τη στήριξη που καταγράφεται, υπάρχουν και αντιδράσεις. Επικριτές των περιορισμών υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά για την προστασία των ανηλίκων και ενδέχεται να παραβιάζουν τα δικαιώματά τους.

Μάλιστα, 371 ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων χαρακτήρισαν τις απαγορεύσεις «επικίνδυνες και κοινωνικά μη αποδεκτές» σε ανοικτή επιστολή τους στις αρχές Μαρτίου.

Τα υψηλότερα ποσοστά υποστήριξης καταγράφονται στην Ιταλία (84%) και την Πολωνία (83%), ενώ ακολουθεί το Βέλγιο με 76%.

Στη Γερμανία και την Ισπανία, το 70% των πολιτών τάσσεται υπέρ των περιορισμών, ενώ στη Γαλλία οι απόψεις εμφανίζονται πιο διχασμένες, με 69% υπέρ και 31% κατά.

Η Ιταλία καταγράφει και το υψηλότερο ποσοστό υποστήριξης για όριο στα 16 έτη (64%), ενώ ακολουθούν η Ισπανία (55%), το Βέλγιο (54%), η Πολωνία (53%), η Γαλλία (48%) και η Γερμανία (39%).

Στη Γερμανία καταγράφεται και το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που απορρίπτουν πλήρως τους περιορισμούς, στο 7%.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, έχει εκφράσει επιφυλακτική στήριξη σε πρόταση για απαγόρευση χρήσης social media κάτω των 14 ετών, ενώ η γερμανική κυβέρνηση έχει αναθέσει σε ομάδα ειδικών να καταθέσει σχετική εισήγηση τους επόμενους μήνες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 13 και 21 Μαρτίου σε 6.698 ενήλικες από Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Βέλγιο, με τα αποτελέσματα να έχουν σταθμιστεί ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά ως προς ηλικία, φύλο και γεωγραφική κατανομή.

