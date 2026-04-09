Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την απαγόρευση των social media κάτω των 15: Τι σημαίνει για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες και εξειδίκευσαν οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης, Άκης Σκέρτσος και Δημήτρης Παπαστεργίου– τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή μιας παγκόσμιας συζήτησης που έχει πλέον πάρει χαρακτήρα ρυθμιστικού κύματος: την προστασία των ανηλίκων από τους εθιστικούς αλγορίθμους των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Με ψήφιση το ερχόμενο καλοκαίρι και εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, η χώρα μας γίνεται ουσιαστικά η πρώτη στην Ευρώπη που υιοθετεί οριζόντια απαγόρευση, ακολουθώντας το αυστραλιανό προηγούμενο.

Τι εξειδίκευσαν οι τρεις υπουργοί

Από την κοινή συνέντευξη Τύπου προέκυψε ότι η απαγόρευση θα καλύπτει TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, Reddit, Twitter/Threads, Twitch και Kick, ενώ εξαιρούνται οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε τον τεχνικό πυρήνα του μέτρου, την επαλήθευση ηλικίας μέσω Gov.gr Wallet και του νέου Kids Wallet, με τη χρήση «age tokens» , ψηφιακών διακριτικών που επιβεβαιώνουν στην πλατφόρμα ότι ο χρήστης είναι άνω των 15, χωρίς να αποκαλύπτουν άλλα προσωπικά δεδομένα.

Ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε ότι η απαγόρευση θα ισχύει ανεξαρτήτως γονικής συγκατάθεσης, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «ιστορική τομή» στην προστασία της παιδικής ψυχικής υγείας. Οι κυρώσεις θα επιβάλλονται μέσω του ευρωπαϊκού Digital Services Act και μπορούν να φτάσουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου των πλατφορμών.

Τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η Ελλάδα δεν κινείται μόνη. Η Γαλλία βρίσκεται στην τελική ευθεία για νόμο που θέτει επίσης όριο τα 15 έτη, με στόχο εφαρμογής εντός του 2026. Η Ισπανία ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2026 αντίστοιχο πλαίσιο στα 16 έτη, ενώ η Δανία προωθεί νομοσχέδιο με όριο τα 15 (με δυνατότητα πρόσβασης από τα 13 με γονική συναίνεση), χρησιμοποιώντας την εθνική ηλεκτρονική ταυτότητα. Η Νορβηγία έχει ήδη ανοίξει δημόσια διαβούλευση για απόλυτο όριο στα 15, η Ιταλία διατηρεί ενδιάμεσο καθεστώς γονικής συναίνεσης έως τα 14, ενώ Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν παρόμοια μέτρα. Η Αθήνα έχει ήδη συγκροτήσει μια άτυπη συμμαχία «digitally willing» κρατών οπου μετεχουν Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Δανία, Κύπρος, την οποία ο πρωθυπουργός προβάλλει στην επιστολή του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας ενιαία ευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15.

Το αυστραλιανό πείραμα: Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα

Το μοντέλο που εμπνέει την ελληνική κυβέρνηση είναι ο αυστραλιανός Online Safety Amendment Act που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2024 και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Μέσα στον πρώτο μήνα εφαρμογής απενεργοποιήθηκαν περίπου 4,7 εκατομμύρια λογαριασμοί ανηλίκων, με πρόστιμα που φτάνουν τα 49,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας ανά παράβαση.

Τα πρώτα ευρήματα είναι ανάμεικτα: 61% των γονέων κατέγραψαν θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών, όμως έως και 70% των εφήβων βρήκαν τρόπους να παρακάμψουν την απαγόρευση μέσω VPN, ενώ το Reddit έχει ήδη προσφύγει στο High Court. Η αρχή προστασίας eSafety διεξάγει έρευνες κατά Meta, Snapchat, TikTok και YouTube για ελλιπή συμμόρφωση.

Η αμερικανική δικαστική αντεπίθεση

Παράλληλα, στις ΗΠΑ η πίεση ασκείται από τα δικαστήρια. Τον Μάρτιο του 2026 ένα ορκωτό δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε, σε μια υπόθεση-ορόσημο που κινήθηκε από 20χρονη ενάγουσα, ότι Meta και Google ευθύνονται για τον εθισμό ανηλίκων σε Instagram και YouTube, επιδικάζοντας αποζημίωση 3 εκατ. δολαρίων – πρώτο «bellwether» για περίπου 2.000 εκκρεμείς αγωγές. Λίγες ημέρες αργότερα, στο Νέο Μεξικό, η Meta υποχρεώθηκε να καταβάλει 375 εκατ. δολάρια για πρακτικές που εξέθεταν παιδιά σε κινδύνους σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οι αποφάσεις αυτές θεωρούνται ρωγμή στην «ασπίδα» του περίφημου Section 230, που μέχρι πρότινος προστάτευε τις πλατφόρμες από ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων.

Τι σημαίνει η ελληνική πρωτοβουλία

Η κίνηση Μητσοτάκη δεν είναι απλώς μία εθνική ρύθμιση αλλά είναι ένα γεωπολιτικό στοίχημα. Σε μια Ευρώπη που αναζητά ταυτότητα στην ψηφιακή κυριαρχία, η Ελλάδα επιλέγει να πρωταγωνιστήσει αντί να ακολουθήσει. Η χρήση του Gov.gr Wallet ως εργαλείου επαλήθευσης ηλικίας αναβαθμίζει τεχνολογικά το ελληνικό κράτος και δίνει εξαγώγιμο know-how. Η ευρεία κάλυψη από Reuters, Bloomberg, BBC, NYT, WSJ, Politico και Times of India –με δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι το 80% των Ελλήνων στηρίζει το μέτρο– επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα θετει μια ατζέντα. Το στοίχημα πλέον είναι διπλό: να μην επαναληφθούν τα αυστραλιανά προβλήματα παράκαμψης και να μετατραπεί η ελληνική πρόταση σε ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης:

Νέα μετωπική του ΠΑΣΟΚ με Γεωργιάδη για ρουσφέτια, ακροδεξιούς υπουργούς και… πρασινοφρουρούς

Δούκας: Προσυπογράφει τη δήλωση Σάντσεθ – «Δεν θα χειροκροτήσουμε όσους έβαλαν φωτιά στον κόσμο επειδή εμφανίστηκαν με έναν κουβά νερό»

«Σύρραξη» ΠΑΣΟΚ – ΝΔ για τη Σώτη Τριανταφύλλου: «Η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα περί θεσμικών ορίων»