Δικαστήριο στις ΗΠΑ καταδίκασε Meta και Youtube: Είστε υπεύθυνοι για προϊόντα που εθίζουν τους νέους

Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε την Τετάρτη ότι η Meta και το YouTube φέρουν ευθύνη για τη δημιουργία προϊόντων που οδήγησαν σε επιβλαβή και εθιστική συμπεριφορά από νεαρούς χρήστες, μια απόφαση-ορόσημο που θα μπορούσε να δημιουργήσει νομικό προηγούμενο για παρόμοιες καταγγελίες εναντίον εταιρειών κοινωνικών μέσων.

Η επιτροπή ενόρκων ψήφισε να επιδικάσει αποζημίωση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων στην κύρια ενάγουσα της υπόθεσης, μια γυναίκα ονόματι Κέιλι – η οποία προσδιορίζεται στα δικαστικά έγγραφα με τα αρχικά της «KGM» – η οποία ισχυρίστηκε ότι η χρήση του YouTube και του Instagram από νεαρή ηλικία οδήγησε σε εθιστική χρήση των πλατφορμών και συνέβαλε στα προβλήματα ψυχικής υγείας της, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης, της σωματικής δυσμορφίας και των αυτοκτονικών σκέψεων.

Η απόφαση ολοκληρώνει μια δίκη διάρκειας εβδομάδων που έφερε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, και τον επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, στο εδώλιο για να υπερασπιστούν τα προϊόντα τους σε μια υπόθεση που προκάλεσε συγκρίσεις με τις αγωγές κατά της καπνοβιομηχανίας τη δεκαετία του 1990. Οι ένορκοι συσκέφθηκαν σε δικαστήριο του Λος Άντζελες για πάνω από μια εβδομάδα, λέγοντας σε κάποιο σημείο στον δικαστή ότι δυσκολεύονταν να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με έναν από τους εναγόμενους.

Η Κέιλι άσκησε αγωγή κατά της Meta, η οποία κατέχει το Instagram και το Facebook, και του YouTube, το οποίο ανήκει στην Google, το 2023. Η TikTok και η Snap, μητρική εταιρεία του Snapchat, αναφέρονταν στην αρχική αγωγή, αλλά κατέληξαν σε συμβιβασμό πριν από την έναρξη της δίκης στα τέλη Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η Κέιλι, που είναι πλέον 20 ετών, περιέγραψε ότι περνούσε όλη την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένιωθε μια συναισθηματική «έξαψη» από τα «likes» και τις ειδοποιήσεις, κάτι που την κρατούσε κολλημένη στο τηλέφωνό της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, ο δικηγόρος της ενάγουσας, Μαρκ Λάνιερ υποστήριξε ότι η Meta και το YouTube γνώριζαν ότι τα προϊόντα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουν βλάπτουν τα παιδιά, αλλά συνέχισαν να δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της ασφάλειας. Οι εταιρείες που παραπέμφθηκαν σε δίκη αντιμετώπισαν δύο βασικές κατηγορίες: αμέλεια και παράλειψη προειδοποίησης των χρηστών για τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία που ενέχει η χρήση των πλατφορμών.

Οι εταιρείες social media χρησιμοποιούν από καιρό το Άρθρο 230, μια ρήτρα του νόμου που απαλλάσσει τις εταιρείες του διαδικτύου από την ευθύνη για περιεχόμενο τρίτων που δημοσιεύεται σε αυτές, προκειμένου να αποφύγουν νομικές ενέργειες. Η συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, επικεντρώθηκε στον τρόπο σχεδιασμού των εφαρμογών και όχι στο ίδιο το περιεχόμενο. «Διαφωνούμε με σεβασμό με την ετυμηγορία και εξετάζουμε τις νομικές μας επιλογές», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta, επισημαίνοντας ότι οι ένορκοι δεν ήταν ομόφωνοι κατά την έκδοση της απόφασης.

Την Τρίτη, σε μια άλλη υπόθεση που αποτελεί πρωτιά στο είδος της, δικαστήριο στο Νέο Μεξικό έκρινε ότι η Meta παραβίασε τους νόμους περί εκμετάλλευσης ανηλίκων και διέταξε την εταιρεία να καταβάλει 375 εκατ. δολάρια ως αστικές κυρώσεις. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από μόλις μία ημέρα διαβουλεύσεων. Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και ότι «θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε σθεναρά τον εαυτό μας και παραμένουμε σίγουροι για το ιστορικό μας στην προστασία των εφήβων στο διαδίκτυο». Το Νέο Μεξικό είναι η πρώτη πολιτεία που κέρδισε υπόθεση εναντίον ενός τεχνολογικού κολοσσού για βλάβη σε νέους.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο Λος Άντζελες, η Meta και το YouTube αρνήθηκαν ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την Κέιλι οδήγησε στα προβλήματα ψυχικής υγείας της. Οι εταιρείες υποστήριξαν επίσης ότι το οικογενειακό της ιστορικό, οι δυσκολίες στο σπίτι και στο σχολείο, καθώς και οι μαθησιακές δυσκολίες, έπαιξαν σημαντικότερο ρόλο στις ψυχολογικές και συναισθηματικές της δυσκολίες. «Κανένας από τους θεραπευτές της δεν προσδιόρισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως αιτία», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta σε ανακοίνωση νωρίτερα αυτό το μήνα.

Αρκετοί ειδικοί ψυχικής υγείας που θεράπευσαν την Κέιλι κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της δίκης, συμπεριλαμβανομένης της Βικτόρια Μπερκ, μιας πρώην θεραπεύτριας που συνεργάστηκε με την ενάγουσα το 2019. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η Μπερκ είπε ότι τα social media και η αίσθηση του εαυτού της Κέιλι «ήταν στενά συνδεδεμένα», προσθέτοντας ότι η δραστηριότητα στις πλατφόρμες μπορούσε «να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη διάθεσή της».

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν τις εταιρείες υποστήριξαν ότι η Κέιλι στράφηκε στις πλατφόρμες ως μηχανισμό αντιμετώπισης ή ως μέσο διαφυγής από τις ψυχικές της δυσκολίες.

